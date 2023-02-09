На месте завалов на Линейной найдены тела еще двух человек — количество погибших достигло 10

Число погибших при взрыве дома на Линейной продолжает увеличиваться. В региональном Минздраве сообщили о том, что под завалами нашли тела еще двух человек.
— Еще два человека стали жертвами ЧП на улице Линейной. При разборе завалов спасатели извлекли тела мужчины и пожилой женщины, — пояснили в министерстве.
Как отметили в Минздраве, в стационары Новосибирска ранее доставили девять человек. Двое из них по-прежнему в тяжелом состоянии, еще двоих врачи после обследования и оказания необходимой помощи выписали.
НГС собирает всё, что известно о происшествии, в онлайн-трансляции.