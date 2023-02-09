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Тема дняСтало известно, кто поставлял газ в рухнувший дом
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Взрыв газа на Линейной

Стало известно, где сейчас сибирячка, которая не успела выйти из рухнувшего дома следом за 7-летним сыном

За ее жизнь борются врачи

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Сейчас известно о 11 пострадавших

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Отец забрал 7-летнего мальчика у сибирячки, приютившей у себя ребенка после взрыва газа в доме на улице Линейной.

ЧП произошло, когда мальчик с мамой собирались уже выходить в школу. Женщина увидела, как начал сыпаться потолок и побежала с ребенком. Мальчик успел выбежать из подъезда, а она — нет.

— Мать пострадавшего 7-летнего мальчика — жива, с травмой сейчас находится в Городской клинической больнице № 1 в отделении нейрохирургии. Сегодня ее переведут в НИИТО, — сообщил источник НГС.

Татьяна, забравшая ребенка без верхней одежды к себе, объяснила, что ребенка забрали психологи, которые отвели его к отцу.

Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека.

Появилось видео момента взрыва.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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