Стало известно, где сейчас сибирячка, которая не успела выйти из рухнувшего дома следом за 7-летним сыном

Отец забрал 7-летнего мальчика у сибирячки, приютившей у себя ребенка после взрыва газа в доме на улице Линейной.
ЧП произошло, когда мальчик с мамой собирались уже выходить в школу. Женщина увидела, как начал сыпаться потолок и побежала с ребенком. Мальчик успел выбежать из подъезда, а она — нет.
— Мать пострадавшего
Татьяна, забравшая ребенка без верхней одежды к себе, объяснила, что ребенка забрали психологи, которые отвели его к отцу.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело. Под завалами могут находиться еще как минимум три человека.
Появилось видео момента взрыва.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.