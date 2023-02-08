freedom
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 5/10
usd 70.89
eur 75.91
Тема дняДепутат в центре скандала с избитыми дрифтерами
Все новости
Все новости

Энергетики отказались признать причастность к удару током ребенка в трансформаторе в Новосибирске

В РЭС утверждают, что виноват тот, кто разрушил стену подстанции

1 317

Артем долго боролся за жизнь и продолжает восстанавливать здоровье

Поделиться

Энергетики отрицают свою вину в страшном инциденте, который произошел в июне прошлого года с 12-летним Артемом, — его ударило током в трансформаторной будке.

Мальчик играл со своим 6-летним братом во дворе и залез в будку за тапком. Как объясняют родители и очевидцы, дверь в нее была открыта, а здание находилось в ужасном состоянии. Мальчик чудом выжил. Он перенес семь операций, и его ждут еще вмешательства.

— Проникновение ребенка в здание трансформаторной подстанции (ТП) оказалось возможным, согласно экспертной оценке, из-за разрушения части стены на подстанции в результате механического воздействия неустановленными лицами на участок кирпичной кладки стены снаружи здания, — ответили на запрос редакции в пресс-службе РЭС.

В компании утверждают, что двери были закрыты и знаки об опасности были. Также РЭС подчеркивает, что здание за первое полугодие 2022 года осматривали трижды и повреждений не было, жители не жаловались.

— Таким образом, несчастный случай, произошедший на указанном энергообъекте, не является следствием действий или бездействия сетевой организации, а наступил из-за воздействия третьих лиц на здание ТП, приведшего к разрушению части стены, — убеждены в РЭС.

В компании подчеркнули, что сразу начали ремонт здания, чтобы больше никто не смог проникнуть внутрь:

— Восстановительный ремонт здания требовалось выполнить в кратчайшие сроки для обеспечения безопасности населения, что никак не связано с проведением экспертизы в рамках расследования уголовного дела.

Также РЭС сообщил, что выплатил семье 100 тысяч материальной помощи. Следователи продолжают расследование по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Родители в это время пытаются добиться наказания для тех, кто оставил огромную щель в будке и не содержал ее должным образом.

ЭнергетикиТрансформаторная будкаУдар токомРЭС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter