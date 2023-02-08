Энергетики отказались признать причастность к удару током ребенка в трансформаторе в Новосибирске

Также РЭС сообщил, что выплатил семье 100 тысяч материальной помощи. Следователи продолжают расследование по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Родители в это время пытаются добиться наказания для тех, кто оставил огромную щель в будке и не содержал ее должным образом.