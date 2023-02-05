12-летний мальчик пережил 7 операций из-за страшного удара током — родители в шоке, что виновных не накажут

В июне прошлого года жизнь
«Я думал, что это сарай какой-то»
16 июня 2022 года 12-летний Артем играл со своим 6-летним братом во дворе у дома
— Я думал, что это сарай какой-то. Залез, взял тапок, собирался уходить, задел что-то и очнулся уже в больнице, — намного позже, когда сможет разговаривать, попытается объяснить произошедшее мальчик родителям.
Местные жители и родственники подростка в один голос утверждают — трансформаторная будка была в безобразном состоянии и необходимых указателей об опасности не имела.
— Там двери приоткрытые были и яма внутри. За будкой никто не наблюдал. Прибежал врач, говорит: бабуля, давайте выйдем на улицу. Я вышла, меня на лавочку посадили, смотрю — его тащат. Без сознания, его там откачивали. Он обгорел там, — в ужасе в день трагедии объясняла бабушка Артема.
На фотографиях сразу после происшествия на мальчика невыносимо больно смотреть — мы не публикуем их, чтобы не шокировать читателей. Артем долго и упорно цеплялся за жизнь, а врачи проводили операцию за операцией, чтобы спасти его.
— Чудо, что он выжил. Всё зависело от его здоровья. Сердечко выдержало. Он помнит всё, — с трудом объясняет мама пострадавшего Ирина Лушникова. — Никаких знаков не было. Стоит и стоит здание. У нас в городе эти станции в ужасном состоянии. Многие раздолбанные, как у нас была. Полтора месяца пролежал в больнице здесь. Потом полетели в Санкт-Петербург, где он еще два месяца пролежал. Сейчас по весне опять нужно лететь — всё за свой счет. Билеты, проживание
В Новосибирске Артему сделали четыре операции, потом в Санкт-Петербурге — три и еще одна предстоит в ближайшее время. При этом, скорее всего, она будет не последней.
— Слава богу, живой, соображает нормально. Только вот операции ему еще предстоят. Ходит. Сам ест всё потихоньку. Пока не говорят, сколько еще предстоит реабилитации. Но, думаю, что еще немало нам ездить, — замолкает Ирина.
Артем уже начал учиться — он на домашнем обучении. У мальчика пока стоит трахеостома (трубка в горле. — Прим. ред.). Ирина добавила, что сейчас оформляет сыну инвалидность.
Скорый ремонт
В день трагедии местные жители с удивлением увидели рабочих, и буквально через несколько суток трансформаторная будка преобразилась. Даже деревья возле нее спилили. Экспертизу провели уже свежевыкрашенного, заложенного кирпичами и вычищенного сооружения с приваренными дверьми.
— В этот же день, как всё случилось, они начали всё заделывать. И только когда всё заделали, сделали экспертизу. Они должны были сразу делать экспертизу, опечатать место, — негодует мама мальчика.
В материалах дела, которые имеются в распоряжении редакции, указано, что фото, содержащиеся в протоколе, сделаны 5 июля. На них щели уже нет, а также появились наклейки об опасности. Внутри чисто, а оборудование приведено в порядок.
В экспертизе, которая также имеется в распоряжении редакции, фото в цвете.
Корреспондент НГС внимательно изучила выводы, к которым пришли эксперты, — документ датирован 26 декабря 2022 года. Здание они оценили на момент осмотра как работоспособное, не требующее капитального ремонта.
— Оно соответствует строительным нормам и правилам, так как на момент натурального исследования несущие и ненесущие конструкции спорного строения обладают необходимой несущей способностью, устойчивостью и надежностью, — говорится в документе. — Повреждений и разрушений конструктивных элементов, свидетельствующих об аварийном состоянии, у исследуемого объекта нет. Определить механизм и давность образования имеющихся повреждений не представляется возможным, так как на момент натуральных исследований повреждения устранены.
Определить давность кирпичной кладки эксперты не смогли, так как существующие методики позволяют сделать это с «погрешностью в 100 лет».
Кто виноват?
Сейчас срок расследования уголовного дела продлен до 20 февраля. Оно было возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
— Ребенок, чтобы забрать свою обувь, пролез в проем трансформаторной будки, доступ в которую не был надлежащим образом ограничен в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудников АО «РЭС». В результате он получил электротравму
Судебно-медицинская экспертиза установила тяжелый вред здоровью, но семья опасается, что дело не дойдет до суда.
— С учетом всех имеющихся экспертиз, скорее всего, будет принято решение по делу — приостановление. В связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности, — отметила адвокат семьи Елена Ведерникова. — Но мы не можем на данной стадии знать все обстоятельства дела и доказательства. Мы хотели бы привлечения внимания к этой ситуации. На тот момент трансформаторная будка была доступна для всех, в том числе и детей. Никаких предупреждающих знаков не было.
Семья переживает, что в городе остается достаточно подобных опасных объектов.
— Мы надеялись, что будет установлено виновное лицо. Но нет. Виновное лицо до сих пор не установлено, и, судя по всему, и не будет. По их документам два раза в год проводилось обследование, акты составлялись — якобы у них всё это подтверждено, — объяснила адвокат.
Позиция РЭС
Еще летом в компании комментировали произошедший инцидент. Тогда в РЭС утверждали, что доступа посторонних лиц в трансформаторную будку не было.
— Двери подстанции были закрыты, однако имелось повреждение ограждающего элемента (стены), возможно, причиненное с целью проникновения в ТП [трансформаторную подстанцию] неустановленными лицами. Обстоятельства несанкционированного повреждения ТП устанавливаются, — отвечали на запрос редакции в пресс-центре РЭС.
В компании настаивали, что проверяли сооружение как положено.
— Периодический осмотр ТП с целью проверки состояния объекта в части соблюдения требований нормативно-технической документации проводился в соответствии с требованиями действующего законодательства, — подчеркивали в компании. Те осмотры, что были до инцидента, повреждений не выявили.
Редакция НГС вновь обратилась в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В августе прошлого года условный срок получил за смерть