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Проблема

12-летний мальчик пережил 7 операций из-за страшного удара током — родители в шоке, что виновных не накажут

Семья подростка опасается, что уголовное дело приостановят (будку переделали до экспертизы)

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Артем стойко переносит все операции и даже начал учиться, но пока дома

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В июне прошлого года жизнь 12-летнего Артема разделилась на до и после. Ребенок играл с младшим братом во дворе, когда тапок залетел в щель трансформаторной будки. Артем, уверенный, что это просто сарай, полез за обувью и получил серьезный удар током. Мальчик долгое время боролся за жизнь в реанимации, уже перенес семь операций и готовится к еще нескольким. В это время родители пытаются добиться наказания для тех, кто оставил огромную щель в будке и не содержал ее должным образом. Только вот экспертизу провели после ремонта помещения.

«Я думал, что это сарай какой-то»

16 июня 2022 года 12-летний Артем играл со своим 6-летним братом во дворе у дома № 16 по улице Куприна. Когда младший снял обувь, чтобы вытряхнуть из нее песок, к нему подбежал незнакомый мальчик, забрал тапок и кинул его в приоткрытую дверь трансформаторной будки. Артем, не подозревая об опасности, легко залез внутрь и получил сильнейший удар током.

— Я думал, что это сарай какой-то. Залез, взял тапок, собирался уходить, задел что-то и очнулся уже в больнице, — намного позже, когда сможет разговаривать, попытается объяснить произошедшее мальчик родителям.

Местные жители и родственники подростка в один голос утверждают — трансформаторная будка была в безобразном состоянии и необходимых указателей об опасности не имела.

Так выглядела будка в день трагедии

Так выглядела будка в день трагедии

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Щель у двери

Щель у двери

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— Там двери приоткрытые были и яма внутри. За будкой никто не наблюдал. Прибежал врач, говорит: бабуля, давайте выйдем на улицу. Я вышла, меня на лавочку посадили, смотрю — его тащат. Без сознания, его там откачивали. Он обгорел там, — в ужасе в день трагедии объясняла бабушка Артема.

На фотографиях сразу после происшествия на мальчика невыносимо больно смотреть — мы не публикуем их, чтобы не шокировать читателей. Артем долго и упорно цеплялся за жизнь, а врачи проводили операцию за операцией, чтобы спасти его.

— Чудо, что он выжил. Всё зависело от его здоровья. Сердечко выдержало. Он помнит всё, — с трудом объясняет мама пострадавшего Ирина Лушникова. — Никаких знаков не было. Стоит и стоит здание. У нас в городе эти станции в ужасном состоянии. Многие раздолбанные, как у нас была. Полтора месяца пролежал в больнице здесь. Потом полетели в Санкт-Петербург, где он еще два месяца пролежал. Сейчас по весне опять нужно лететь — всё за свой счет. Билеты, проживание и т. д.

В Новосибирске Артему сделали четыре операции, потом в Санкт-Петербурге — три и еще одна предстоит в ближайшее время. При этом, скорее всего, она будет не последней.

У Артема огромная сила воли

У Артема огромная сила воли

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— Слава богу, живой, соображает нормально. Только вот операции ему еще предстоят. Ходит. Сам ест всё потихоньку. Пока не говорят, сколько еще предстоит реабилитации. Но, думаю, что еще немало нам ездить, — замолкает Ирина.

Артем уже начал учиться — он на домашнем обучении. У мальчика пока стоит трахеостома (трубка в горле. — Прим. ред.). Ирина добавила, что сейчас оформляет сыну инвалидность.

Скорый ремонт

В день трагедии местные жители с удивлением увидели рабочих, и буквально через несколько суток трансформаторная будка преобразилась. Даже деревья возле нее спилили. Экспертизу провели уже свежевыкрашенного, заложенного кирпичами и вычищенного сооружения с приваренными дверьми.

— В этот же день, как всё случилось, они начали всё заделывать. И только когда всё заделали, сделали экспертизу. Они должны были сразу делать экспертизу, опечатать место, — негодует мама мальчика.

В материалах дела, которые имеются в распоряжении редакции, указано, что фото, содержащиеся в протоколе, сделаны 5 июля. На них щели уже нет, а также появились наклейки об опасности. Внутри чисто, а оборудование приведено в порядок.

Найдите 10 отличий

Найдите 10 отличий

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В экспертизе, которая также имеется в распоряжении редакции, фото в цвете.

Уже лежит снег

Уже лежит снег

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Трансформаторная будка ровного серого цвета с ярким знаком

Трансформаторная будка ровного серого цвета с ярким знаком

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Корреспондент НГС внимательно изучила выводы, к которым пришли эксперты, — документ датирован 26 декабря 2022 года. Здание они оценили на момент осмотра как работоспособное, не требующее капитального ремонта.

— Оно соответствует строительным нормам и правилам, так как на момент натурального исследования несущие и ненесущие конструкции спорного строения обладают необходимой несущей способностью, устойчивостью и надежностью, — говорится в документе. — Повреждений и разрушений конструктивных элементов, свидетельствующих об аварийном состоянии, у исследуемого объекта нет. Определить механизм и давность образования имеющихся повреждений не представляется возможным, так как на момент натуральных исследований повреждения устранены.

Определить давность кирпичной кладки эксперты не смогли, так как существующие методики позволяют сделать это с «погрешностью в 100 лет».

Кто виноват?

Сейчас срок расследования уголовного дела продлен до 20 февраля. Оно было возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

— Ребенок, чтобы забрать свою обувь, пролез в проем трансформаторной будки, доступ в которую не был надлежащим образом ограничен в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудников АО «РЭС». В результате он получил электротравму 3-й степени, — объясняли летом в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Судебно-медицинская экспертиза установила тяжелый вред здоровью, но семья опасается, что дело не дойдет до суда.

— С учетом всех имеющихся экспертиз, скорее всего, будет принято решение по делу — приостановление. В связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению к уголовной ответственности, — отметила адвокат семьи Елена Ведерникова. — Но мы не можем на данной стадии знать все обстоятельства дела и доказательства. Мы хотели бы привлечения внимания к этой ситуации. На тот момент трансформаторная будка была доступна для всех, в том числе и детей. Никаких предупреждающих знаков не было.

Семья переживает, что в городе остается достаточно подобных опасных объектов.

— Мы надеялись, что будет установлено виновное лицо. Но нет. Виновное лицо до сих пор не установлено, и, судя по всему, и не будет. По их документам два раза в год проводилось обследование, акты составлялись — якобы у них всё это подтверждено, — объяснила адвокат.

Позиция РЭС

Еще летом в компании комментировали произошедший инцидент. Тогда в РЭС утверждали, что доступа посторонних лиц в трансформаторную будку не было.

— Двери подстанции были закрыты, однако имелось повреждение ограждающего элемента (стены), возможно, причиненное с целью проникновения в ТП [трансформаторную подстанцию] неустановленными лицами. Обстоятельства несанкционированного повреждения ТП устанавливаются, — отвечали на запрос редакции в пресс-центре РЭС.

В компании настаивали, что проверяли сооружение как положено.

— Периодический осмотр ТП с целью проверки состояния объекта в части соблюдения требований нормативно-технической документации проводился в соответствии с требованиями действующего законодательства, — подчеркивали в компании. Те осмотры, что были до инцидента, повреждений не выявили.

Редакция НГС вновь обратилась в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

В августе прошлого года условный срок получил за смерть 10-летнего мальчика от тока начальник отдела районной административно-технической инспекции Кировского района Сергей Сологубов.

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