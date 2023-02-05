12-летний мальчик пережил 7 операций из-за страшного удара током — родители в шоке, что виновных не накажут

— Чудо, что он выжил. Всё зависело от его здоровья. Сердечко выдержало. Он помнит всё, — с трудом объясняет мама пострадавшего Ирина Лушникова. — Никаких знаков не было. Стоит и стоит здание. У нас в городе эти станции в ужасном состоянии. Многие раздолбанные, как у нас была. Полтора месяца пролежал в больнице здесь. Потом полетели в Санкт-Петербург, где он еще два месяца пролежал. Сейчас по весне опять нужно лететь — всё за свой счет. Билеты, проживание и т. д .

В Новосибирске Артему сделали четыре операции, потом в Санкт-Петербурге — три и еще одна предстоит в ближайшее время. При этом, скорее всего, она будет не последней.