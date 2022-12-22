Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Его госпитализировали

— Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально, — прокомментировал политик.



Депутат предположил, что поводом для атаки стал приезд в гостиницу премьер-министра ДНР Виталия Хоценко — он прибыл в «Шеш-Беш» за десять минут до случившегося.