Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. Его госпитализировали

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Об этом со ссылкой на его помощника сообщает ТАСС.
— На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет, — цитирует агентство своего собеседника.
Также известно, что ранения получили и сопровождающие Рогозина люди.
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При обстреле гостиницы погиб один человек. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Алексей Журавлев, который там находился.
По словам депутата, по гостинице было три точных попадания. Он считает, что произошедшее — следствие чьей-то наводки.
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— Это подлейшая вещь, непонятная для меня. Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально, — прокомментировал политик.
Депутат предположил, что поводом для атаки стал приезд в гостиницу премьер-министра ДНР Виталия Хоценко — он прибыл в «Шеш-Беш» за десять минут до случившегося.