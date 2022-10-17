Как горело побережье новосибирского озера: видео с бушующей стихией
По словам очевидцев, из очага пожара ведут следы мотоцикла с коляской
16 октября в районе обеда на побережье озера Убинского в одноименном районе Новосибирской области произошло возгорание: огонь с берега распространился по окрестности по направлению в близлежащий лес. Читатель НГС прислал в редакцию видео бушующей стихии.
— Причина возгорания пока неизвестна, но с его очага ведут следы мотоцикла с коляской на грязевой резине. Как такового ущерба не нанесено, горел по большей части камыш. Площадь возгорания примерно 300 метров на километр. Сотрудники нашего охотхозяйства смогли перехватить его и локализовать, в МЧС мы не обращались, — рассказал НГС председатель общества охотников Хохловское Андрей Кузнецов.
Убинское — бессточное пресноводное озеро в России в Барабинской низменности на территории Новосибирской области. Площадь поверхности —
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