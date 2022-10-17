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Тема дняМетеорит над Сибирью
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Как горело побережье новосибирского озера: видео с бушующей стихией

По словам очевидцев, из очага пожара ведут следы мотоцикла с коляской

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Площадь возгорания была примерно 300 метров на километр

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16 октября в районе обеда на побережье озера Убинского в одноименном районе Новосибирской области произошло возгорание: огонь с берега распространился по окрестности по направлению в близлежащий лес. Читатель НГС прислал в редакцию видео бушующей стихии.

— Причина возгорания пока неизвестна, но с его очага ведут следы мотоцикла с коляской на грязевой резине. Как такового ущерба не нанесено, горел по большей части камыш. Площадь возгорания примерно 300 метров на километр. Сотрудники нашего охотхозяйства смогли перехватить его и локализовать, в МЧС мы не обращались, — рассказал НГС председатель общества охотников Хохловское Андрей Кузнецов.

Убинское — бессточное пресноводное озеро в России в Барабинской низменности на территории Новосибирской области. Площадь поверхности — 436 км², оно второе по величине в регионе, располагается на территории двух районов — Убинского и Каргатского. Свое название получило от слова убу (татарский язык) — трясина, топкое место.

Утром 17 октября в поселке Горном Тогучинского района Новосибирской области погиб водитель загоревшейся фуры. При столкновении двух тяжелых грузовиков один из них загорелся.

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