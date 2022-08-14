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Автомобилист напал на женщину с ребёнком — он бросался в них бутылками, ударил и облил неизвестной жидкостью

Мужчина неадекватно отреагировал на замечание из-за неаккуратного вождения

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Инцидент запечатлели несколько видеорегистраторов

Инцидент запечатлели несколько видеорегистраторов

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Водитель микроавтобуса устроил травлю женщины с маленьким ребенком на глазах очевидцев из-за замечания о стиле вождения.

Инцидент произошел 12 августа на улице Кропоткина. Подписчица сообщества «Инцидент Новосибирск» сообщила, что водитель микроавтобуса Hyundai «чуть не совершил наезд» на двух женщин с ребенком. Одна из пешеходов сделала автомобилисту замечание, чем сильно его разозлила.

Сначала водитель кинул в женщин из окна машины бутылку. Затем он догнал пешеходов и резко перегородил им проход своим автомобилем. Мужчина, по словам свидетельницы, выбежал из салона, ударил женщину по лицу, затем взял еще одну бутылку и вылил на нее и ребенка неизвестную жидкость. Всё происходило на глазах очевидцев, некоторые запечатлели произошедшее на камеры видеорегистраторов.

— Я была в шоке, что все мужчины-водители соседних машин спокойно сидели и наблюдали за этой картиной, — выразила негодование свидетельница инцидента.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции также сообщили, что информация об инциденте была «зарегистрирована в установленном порядке».

В начале августа полицейские разыскивали водителя, который сбил 10-летнего ребенка и скрылся с места ДТП.

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