Автомобилист напал на женщину с ребёнком — он бросался в них бутылками, ударил и облил неизвестной жидкостью
Мужчина неадекватно отреагировал на замечание из-за неаккуратного вождения
Водитель микроавтобуса устроил травлю женщины с маленьким ребенком на глазах очевидцев из-за замечания о стиле вождения.
Инцидент произошел 12 августа на улице Кропоткина. Подписчица сообщества «Инцидент Новосибирск» сообщила, что водитель микроавтобуса Hyundai «чуть не совершил наезд» на двух женщин с ребенком. Одна из пешеходов сделала автомобилисту замечание, чем сильно его разозлила.
Сначала водитель кинул в женщин из окна машины бутылку. Затем он догнал пешеходов и резко перегородил им проход своим автомобилем. Мужчина, по словам свидетельницы, выбежал из салона, ударил женщину по лицу, затем взял еще одну бутылку и вылил на нее и ребенка неизвестную жидкость. Всё происходило на глазах очевидцев, некоторые запечатлели произошедшее на камеры видеорегистраторов.
— Я была в шоке, что все мужчины-водители соседних машин спокойно сидели и наблюдали за этой картиной, — выразила негодование свидетельница инцидента.
— В настоящее время сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В полиции также сообщили, что информация об инциденте была «зарегистрирована в установленном порядке».
В начале августа полицейские разыскивали водителя, который сбил