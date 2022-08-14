Автомобилист напал на женщину с ребёнком — он бросался в них бутылками, ударил и облил неизвестной жидкостью

Сначала водитель кинул в женщин из окна машины бутылку. Затем он догнал пешеходов и резко перегородил им проход своим автомобилем. Мужчина, по словам свидетельницы, выбежал из салона, ударил женщину по лицу, затем взял еще одну бутылку и вылил на нее и ребенка неизвестную жидкость. Всё происходило на глазах очевидцев, некоторые запечатлели произошедшее на камеры видеорегистраторов.

