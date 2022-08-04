«Машина толкнула дочь в бедро»: неизвестный водитель на Затулинке сбил
10-летнюю девочку
Ребенок получил черепно-мозговую травму, а водителя разыскивают
1 августа в Кировском районе Новосибирска, на Затулинском жилмассиве автомобиль сбил
Как рассказала НГС мама пострадавшего ребенка, ДТП произошло на пересечении улиц Зорге и Громова. Девочка вместе с бабушкой дождались, когда машины остановятся, и начали переходить дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль двигался со стороны остановки «Училище» в сторону ЖК «Фламинго». Ехал медленно, как сообщила женщина, а когда подъезжал, то не затормозил.
— Машина толкнула дочь в бедро, а бабушка облокотилась на капот. Вокруг сбежались люди, которые начали кричать на водителя. Из автомобиля вышел молодой парень, спросил, всё ли в порядке, предложил довезти, но они отказались, — рассказала мама пострадавшей.
По словам женщины, люди проверили, в каком состоянии девочка, ГИБДД вызывать не стали. В течение дня здоровье девочки было в порядке, но вечером заболела голова и начало тошнить.
— Вызвали скорую, увезли в детскую больницу на Вертковской. Там поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сейчас она в больнице до понедельника, — поделилась мама.
Женщина добавила, что в больнице передали информацию в полицию, водителя начали разыскивать.
В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП произошло в 12:20. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле рядом с домом по адресу улица Громова, 18 наехал на пешехода.
— В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. Ведутся разыскные мероприятия по установлению водителя, причастного к данному ДТП, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Вчера утром троллейбус и Nissan Murano столкнулись недалеко от трамвайного кольца на площади Маркса. После ДТП водителя доставили в больницу.