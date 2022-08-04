«Машина толкнула дочь в бедро»: неизвестный водитель на Затулинке сбил 10-летнюю девочку

1 августа в Кировском районе Новосибирска, на Затулинском жилмассиве автомобиль сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок после аварии находится в больнице, а личность водителя пытаются установить.



Как рассказала НГС мама пострадавшего ребенка, ДТП произошло на пересечении улиц Зорге и Громова. Девочка вместе с бабушкой дождались, когда машины остановятся, и начали переходить дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль двигался со стороны остановки «Училище» в сторону ЖК «Фламинго». Ехал медленно, как сообщила женщина, а когда подъезжал, то не затормозил.