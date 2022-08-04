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«Машина толкнула дочь в бедро»: неизвестный водитель на Затулинке сбил 10-летнюю девочку

Ребенок получил черепно-мозговую травму, а водителя разыскивают

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Авария произошла днем 1 августа на пересечении улиц Зорге и Громова

Авария произошла днем 1 августа на пересечении улиц Зорге и Громова

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1 августа в Кировском районе Новосибирска, на Затулинском жилмассиве автомобиль сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок после аварии находится в больнице, а личность водителя пытаются установить.

Как рассказала НГС мама пострадавшего ребенка, ДТП произошло на пересечении улиц Зорге и Громова. Девочка вместе с бабушкой дождались, когда машины остановятся, и начали переходить дорогу по пешеходному переходу. Автомобиль двигался со стороны остановки «Училище» в сторону ЖК «Фламинго». Ехал медленно, как сообщила женщина, а когда подъезжал, то не затормозил.

— Машина толкнула дочь в бедро, а бабушка облокотилась на капот. Вокруг сбежались люди, которые начали кричать на водителя. Из автомобиля вышел молодой парень, спросил, всё ли в порядке, предложил довезти, но они отказались, — рассказала мама пострадавшей.

По словам женщины, люди проверили, в каком состоянии девочка, ГИБДД вызывать не стали. В течение дня здоровье девочки было в порядке, но вечером заболела голова и начало тошнить.

— Вызвали скорую, увезли в детскую больницу на Вертковской. Там поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Сейчас она в больнице до понедельника, — поделилась мама.

Женщина добавила, что в больнице передали информацию в полицию, водителя начали разыскивать.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что ДТП произошло в 12:20. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле рядом с домом по адресу улица Громова, 18 наехал на пешехода.

— В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения, которая доставлена в лечебное учреждение. Ведутся разыскные мероприятия по установлению водителя, причастного к данному ДТП, — сообщили НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Вчера утром троллейбус и Nissan Murano столкнулись недалеко от трамвайного кольца на площади Маркса. После ДТП водителя доставили в больницу.

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