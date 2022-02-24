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«Удар был ужасный»: сибиряк ищет свидетелей ДТП, в котором тяжело пострадала его жена

Авария произошла вечером 22 февраля

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Находившаяся в Suzuki SX4 женщина получила тяжелую травму

Находившаяся в Suzuki SX4 женщина получила тяжелую травму

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Вечером 22 февраля на Станционной улице, 89а в Ленинском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — Suzuki SX4 и Honda CR-V. Находившаяся в первой машине 49-летняя Наталья получила перелом таза, сейчас она находится в больнице. Супруг женщины ищет свидетелей ДТП.

— За рулем был я. Мы ехали домой. Я езжу этой дорогой много лет. Мы стояли на светофоре, с той стороны загорелся красный. У нас был зеленый. Я начал поворачивать, я видел его (Honda CR-V. — Прим. ред.), но он далеко был. Я могу предположить, что скорость у него была приличная. Удар был ужасный, порог вовнутрь вошел. Спасло, что сработали подушки безопасности. Если бы их не было, мы бы так и остались в машине, — рассказал НГС Анатолий.

Мужчина переживает, что водитель Honda CR-V попытается уйти от ответственности.

— Когда он вышел из машины, а его спросили: «Куда ты летишь?» Он ответил, что думал, что проскочит на желтый мигающий. ГАИ он уже заявил, что ехал на зеленый.

От удара Наталью зажало в машине, чтобы ее достать, пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

— Она не может вставать. К ней меня не пускают из-за эпидобстановки. Лечащий врач в больнице будет только завтра, — говорит супруг пострадавшей.

Ранее мы сообщали, что сибирячка ищет свидетелей ДТП, в котором пострадали три человека. Травмы получили две девушки и ребенок.

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