«Удар был ужасный»: сибиряк ищет свидетелей ДТП, в котором тяжело пострадала его жена

Вечером 22 февраля на Станционной улице, 89а в Ленинском районе Новосибирска столкнулись два автомобиля — Suzuki SX4 и Honda CR-V. Находившаяся в первой машине 49-летняя Наталья получила перелом таза, сейчас она находится в больнице. Супруг женщины ищет свидетелей ДТП.

— За рулем был я. Мы ехали домой. Я езжу этой дорогой много лет. Мы стояли на светофоре, с той стороны загорелся красный. У нас был зеленый. Я начал поворачивать, я видел его (Honda CR-V. — Прим. ред.), но он далеко был. Я могу предположить, что скорость у него была приличная. Удар был ужасный, порог вовнутрь вошел. Спасло, что сработали подушки безопасности. Если бы их не было, мы бы так и остались в машине, — рассказал НГС Анатолий.