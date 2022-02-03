Пропавший в Кировском районе новосибирец найден мертвым спустя три дня

В Новосибирске был найден мертвым
В «ДоброСпасс» корреспонденту НГС рассказали, что заявка поступила от жены погибшего.
Как сообщил НГС источник, мужчина покончил жизнь самоубийством. Как уточнил источник, заявка в конце января поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт», но на следующий день Михаил нашелся. После этого 1 февраля он пропал повторно и жена погибшего обратилась в «ДоброСпасс».
НГС обратился за комментариями в МВД по Новосибирской области и Следственный комитет. На момент публикации комментариев не было.
В сентябре 2021 года под Новосибирском был найден мертвым рыбак, которого искали месяц.