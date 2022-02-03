3 февраля четверг
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 3/10
usd 76.48
eur 86.28
Тема дняСамые заваленные снегом места Новосибирска
Все новости
Все новости

Пропавший в Кировском районе новосибирец найден мертвым спустя три дня

Мужчина потерялся 1 февраля

9 628
26Обсудить

Поделиться

Мужчина потерялся в Кировском районе

Мужчина потерялся в Кировском районе

Поделиться

В Новосибирске был найден мертвым 32-летний Михаил Дмитриев, которого несколько дней искали добровольцы поискового отряда «ДоброСпасс». Он ушел из дома 1 февраля в 16:00.

В «ДоброСпасс» корреспонденту НГС рассказали, что заявка поступила от жены погибшего.

Как сообщил НГС источник, мужчина покончил жизнь самоубийством. Как уточнил источник, заявка в конце января поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт», но на следующий день Михаил нашелся. После этого 1 февраля он пропал повторно и жена погибшего обратилась в «ДоброСпасс».

НГС обратился за комментариями в МВД по Новосибирской области и Следственный комитет. На момент публикации комментариев не было.

В сентябре 2021 года под Новосибирском был найден мертвым рыбак, которого искали месяц.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ10

Поделиться

Поделиться

погибпропалсмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter