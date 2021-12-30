Вылил 4 литра бензина: новосибирец, который сжег машину начальника, рассказал свою версию конфликта

Вечером 28 декабря в Майминском районе Республики Алтай сгорел автомобиль «УАЗ Патриот». Владелец — 33-летний бизнесмен из Новосибирска — обвинил в поджоге своего 25-летнего экс-работника, которого уволил утром того же дня. Поджигатель связался с редакцией НГС и рассказал свою версию развития их конфликта, который привел к сожженной машине.
Новосибирец Антон пояснил, что работал бригадиром. Изначально, по его словам, зарплату строителям начальник должен был выплачивать каждую неделю, но якобы стал задерживать ее не несколько недель и давал незначительные авансы по 2–3 тысячи. Зарплата, пояснил сибиряк, шла «вчерную» и юридически ничем не подкреплялась. Также Антон пожаловался на ухудшение рабочих условий в последнее время — якобы на стройке было плохое качество стройматериалов и отменили пропитание для рабочих.
Ранее его начальник Александр уточнял корреспонденту НГС, что должен был выдать рабочим деньги в середине января. Антон это отрицает. По его рассказу, руководитель обещал выплатить зарплату своим работникам перед новогодними праздниками — 28 декабря.
27 декабря Антона уволили якобы за пьянство. Сам новосибирец отрицает, что у него есть зависимость от алкоголя.
— Он уволил меня с утра в понедельник. Говорит: «Почему ты не вышел?» Я сказал, что не мог выйти. В субботу мы натягивали потолки и меня продуло — ему и заказчикам я об этом говорил, но он меня не послушал. Он сказал, что тогда я могу вообще не возвращаться. Я поехал на базу, где работал, на строительную площадку. Подошел к нему и сказал: «Будь добр, рассчитай мои деньги, а я буду дальше искать себе работу». Я ему не угрожал, не конфликтовал. Он отказался и сказал, что я получу деньги со всеми. Как я понял, 28 декабря. Во вторник денег так и не поступило. Решил приехать к нему лично. Прихватил с собой канистру с бензином. Говорю: «Рассчитайся». Он ответил, что денег не будет. Я сказал: «Ты же обещал». Он повторил. Я говорю: «Ну, тогда я сожгу твою машину». На что он мне ответил: «Жги». Я вылил 4 литра бензина и поджег ее. После — просто спокойно ушел. После слов «жги» у меня, видимо, было какое-то состояние аффекта. Потому что 28-е число, а мои дети не получат подарки, — рассказал Антон.
Новосибирец сообщил, что содержит семью — жену и двоих детей. В общей сложности Антону, по его собственному рассказу, не выплатили 51 тысячу рублей. Он пояснил, что ему не приходило в голову решить конфликт с начальником как-то иначе. Сибиряк также подтвердил, что ранее был судим.
Антон уточнил, что сейчас находится под подпиской о невыезде. На вопрос корреспондента НГС о том, планирует ли он возмещать ущерб за сожженную машину, мужчина ответил так:
— Ну если меня возьмут на работу, то конечно. Смотря кто меня возьмет. Нужно понимать, что не каждый работодатель сделает это. Но если возьмут, то, конечно, выплачу, я ни от чего не отказываюсь.
Сибиряк также сообщил, что не может предоставить НГС никаких документов из полиции. Также корреспондент НГС связался с его бывшим руководителем Александром, чтобы обсудить сказанное Антоном, но он отказался говорить.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай сообщили, что в настоящее время по факту умышленного уничтожения имущества назначены оценочная и пожарно-техническая экспертизы.
Ночью с 27 на 28 ноября в клубе Куйбышева «Вдали от жен» случилась массовая драка. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что два человека не поделили место на танцполе. Спустя несколько часов неизвестные подожгли автомобиль BMW, который принадлежал одному из участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества». Позднее появилось видео поджога.