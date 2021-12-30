Вылил 4 литра бензина: новосибирец, который сжег машину начальника, рассказал свою версию конфликта

Ранее его начальник Александр уточнял корреспонденту НГС, что должен был выдать рабочим деньги в середине января. Антон это отрицает. По его рассказу, руководитель обещал выплатить зарплату своим работникам перед новогодними праздниками — 28 декабря.

27 декабря Антона уволили якобы за пьянство. Сам новосибирец отрицает, что у него есть зависимость от алкоголя.

— Он уволил меня с утра в понедельник. Говорит: «Почему ты не вышел?» Я сказал, что не мог выйти. В субботу мы натягивали потолки и меня продуло — ему и заказчикам я об этом говорил, но он меня не послушал. Он сказал, что тогда я могу вообще не возвращаться. Я поехал на базу, где работал, на строительную площадку. Подошел к нему и сказал: «Будь добр, рассчитай мои деньги, а я буду дальше искать себе работу». Я ему не угрожал, не конфликтовал. Он отказался и сказал, что я получу деньги со всеми. Как я понял, 28 декабря. Во вторник денег так и не поступило. Решил приехать к нему лично. Прихватил с собой канистру с бензином. Говорю: «Рассчитайся». Он ответил, что денег не будет. Я сказал: «Ты же обещал». Он повторил. Я говорю: «Ну, тогда я сожгу твою машину». На что он мне ответил: «Жги». Я вылил 4 литра бензина и поджег ее. После — просто спокойно ушел. После слов «жги» у меня, видимо, было какое-то состояние аффекта. Потому что 28-е число, а мои дети не получат подарки, — рассказал Антон.