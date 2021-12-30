«Уволил за постоянные пьянки»: хозяин сожженной машины рассказал свою версию конфликта с новосибирцем

Вечером в Майминском районе Республики Алтай сгорел автомобиль «УАЗ Патриот». Владелец — 33-летний бизнесмен из Новосибирска — обвинил своего 25-летнего экс-работника, которого уволил тем же днем ранее. Инцидент произошел вечером 28 декабря. Владелец сгоревшей машины связался с НГС, чтобы рассказать свою версию произошедшего.

— Моя компания занимается строительством. Сейчас мы строим объект в Горном Алтае — возводим элитное жилье. У меня около 30 работников, Антон работал у меня около года. Постоянно бухал, я даже нянчился с ним — отвозил на кодировку, кодировал за свои деньги. Но его хватило на неделю. На момент происшествия я был должен не за два месяца, как написано, а за две недели. В этот понедельник, 27 декабря, он был уволен за постоянные пьянки. До этого в субботу он пьяный шарохался, в воскресенье не вышел на работу, хотя вся бригада работала. Когда он и в понедельник не вышел, я сказал ему: «Антон, можешь на работу не выходить». Сказал ему, что расчет с ним будет к середине января — тогда же, когда деньги получат другие работники. Пока объект не сдан — денег у меня нет. Он начал права качать, прыгал с кулачками. Я его успокоил: «Завязывай, деньги получишь вместе со всеми». С работниками у нас устная договоренность, которая неукоснительно соблюдается. В среднем в месяц мои сотрудники получают 70–80 тысяч рублей, ему я был должен около 30 тысяч, — рассказывает Александр.