«Уволил за постоянные пьянки»: хозяин сожженной машины рассказал свою версию конфликта с новосибирцем

Вечером в Майминском районе Республики Алтай сгорел автомобиль «УАЗ Патриот». Владелец — 33-летний бизнесмен из Новосибирска — обвинил своего 25-летнего экс-работника, которого уволил тем же днем ранее. Инцидент произошел вечером 28 декабря. Владелец сгоревшей машины связался с НГС, чтобы рассказать свою версию произошедшего.
— Моя компания занимается строительством. Сейчас мы строим объект в Горном Алтае — возводим элитное жилье. У меня около 30 работников, Антон работал у меня около года. Постоянно бухал, я даже нянчился с ним — отвозил на кодировку, кодировал за свои деньги. Но его хватило на неделю. На момент происшествия я был должен не за два месяца, как написано, а за две недели. В этот понедельник, 27 декабря, он был уволен за постоянные пьянки. До этого в субботу он пьяный шарохался, в воскресенье не вышел на работу, хотя вся бригада работала. Когда он и в понедельник не вышел, я сказал ему: «Антон, можешь на работу не выходить». Сказал ему, что расчет с ним будет к середине января — тогда же, когда деньги получат другие работники. Пока объект не сдан — денег у меня нет. Он начал права качать, прыгал с кулачками. Я его успокоил: «Завязывай, деньги получишь вместе со всеми». С работниками у нас устная договоренность, которая неукоснительно соблюдается. В среднем в месяц мои сотрудники получают 70–80 тысяч рублей, ему я был должен около 30 тысяч, — рассказывает Александр.
По его словам, «УАЗ Патриот» у него с 2014 года. Стоимость авто он оценил в 700 тысяч рублей. Две недели назад владелец капитально отремонтировал авто — вложения составили 150 тысяч рублей. Александр видел, как вечером к домику, который он снимает, подъехал человек с канистрой — но не придал этому значения.
— Он узнал, где я живу, зашел: «Деньги либо сейчас отдашь, или я тебе тачку спалю». Я сказал, чтобы он уходил. Он вышел, а затем вспыхнула моя машина, а я увидел, как он удаляется, показывая мне «фак». Потом я узнал, что он неоднократно сидел.
По словам Александра, после разбирательств предполагаемого поджигателя полиция отпустила.
В пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай сообщили, что в настоящее время по факту умышленного уничтожения имущества назначены оценочная и пожарно-техническая экспертизы.
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