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В Новосибирске проверили все торговые центры после сообщений о минировании

Никаких опасных предметов не обнаружено

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Сейчас полиция ищет отправителей сообщений

Сейчас полиция ищет отправителей сообщений

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В Новосибирске проверили все торговые центры, о минировании которых сегодня утром поступило сообщение. Массовые эвакуации шли с 06:00. Людей вывели как минимум из 10 зданий.

— В связи с сообщением о минировании торговых и торгово-развлекательных центров в городе Новосибирске специальные службы провели регламентированные мероприятия по обследованию зданий в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено, — рассказали в антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Сейчас полиция ищет отправителей сообщений. Торговые центры уже пускают посетителей.

В Новосибирске предыдущая волна массовых эвакуаций из торговых центров прошла 10 декабря. Она началась около 08:00. Как сообщали читатели НГС, эвакуации проходили в «Сибирском молле», «Континенте» на улицах Троллейной и Кропоткина, «Ройял Парке», «Сан Сити» и в «Галерее».

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АТКэвакуация
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