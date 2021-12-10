«Люди выходили даже без одежды»: волна эвакуаций прокатилась по ТРЦ Новосибирска из-за сообщений о минировании

В Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций из торговых центров. Она началась около 8:00 сегодня, 10 декабря. Как сообщили читатели НГС, эвакуации проходили в «Сибирском молле», «Континенте» на улицах Троллейной и Кропоткина, «Ройял Парке», «Сан Сити» и в «Галереи». В это время в зданиях находились только сотрудники.
— Выгнали всех из «Сибирского молла». Сотрудники МЧС подгоняли всех быстрее выходить, один другому крикнул: «Давай быстрее всех выводи!» Люди выходили даже без одежды, сотрудники раздетые, в сменной обуви, им давали одеяла, — рассказала читательница НГС. — Успели только зайти и уже выгнали оттуда всех. Постояли минут 10, холодно, поняли, что не учения это, и поехали домой. Выводили всех с выхода на парковку.
В ТЦ «Континент» эвакуация также проходила очень оперативно.
— Я на тренировке была. Сработала пожарная тревога нас всех быстро вывели. Что дальше было, к сожалению, не знаю. Уехала домой. У входа стояла пожарная машина, когда все вышли, — сообщила другая читательница НГС.
В антитеррористической комиссии Новосибирской области сообщили, что поступили сообщения о минировании зданий.
— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения, — сообщили в АТК. — Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.
Последняя эвакуация в Новосибирске была в «МЕГЕ» в конце ноября.