«Люди выходили даже без одежды»: волна эвакуаций прокатилась по ТРЦ Новосибирска из-за сообщений о минировании

В Новосибирске прошла волна массовых эвакуаций из торговых центров. Она началась около 8:00 сегодня, 10 декабря. Как сообщили читатели НГС, эвакуации проходили в «Сибирском молле», «Континенте» на улицах Троллейной и Кропоткина, «Ройял Парке», «Сан Сити» и в «Галереи». В это время в зданиях находились только сотрудники.

— Выгнали всех из «Сибирского молла». Сотрудники МЧС подгоняли всех быстрее выходить, один другому крикнул: «Давай быстрее всех выводи!» Люди выходили даже без одежды, сотрудники раздетые, в сменной обуви, им давали одеяла, — рассказала читательница НГС. — Успели только зайти и уже выгнали оттуда всех. Постояли минут 10, холодно, поняли, что не учения это, и поехали домой. Выводили всех с выхода на парковку.