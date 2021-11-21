Торговый центр «МЕГА» эвакуировали в Новосибирске

Вечером в воскресенье, 21 ноября, прошла эвакуация посетителей в СТЦ «МЕГА».
— В «МЕГЕ» проводят эвакуацию людей. Перед этим сотрудникам объявили «код 1000» за 5 минут до эвакуации. Проблема устранена, и ушедших приглашают снова обратно, — сообщил читатель НГС.
Видео, где об эвакуации сообщают по громкоговорителю, опубликовал паблик «АСТ-54».
Корреспонденту НГС в «МЕГЕ» пояснили, что, скорее всего, эвакуация была запущена ошибочно, а на данный момент посетителей уже запустили обратно.
Днем 17 ноября в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея».