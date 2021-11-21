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Торговый центр «МЕГА» эвакуировали в Новосибирске

Что рассказали в самом СТЦ

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Сейчас людей уже запустили назад

Сейчас людей уже запустили назад

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Вечером в воскресенье, 21 ноября, прошла эвакуация посетителей в СТЦ «МЕГА».

— В «МЕГЕ» проводят эвакуацию людей. Перед этим сотрудникам объявили «код 1000» за 5 минут до эвакуации. Проблема устранена, и ушедших приглашают снова обратно, — сообщил читатель НГС.

Видео, где об эвакуации сообщают по громкоговорителю, опубликовал паблик «АСТ-54».

Корреспонденту НГС в «МЕГЕ» пояснили, что, скорее всего, эвакуация была запущена ошибочно, а на данный момент посетителей уже запустили обратно.

Днем 17 ноября в Новосибирске прошла эвакуация в торговых центрах «Аура» и «Галерея».

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СТЦ «Мега»эвакуацияторговые центры
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