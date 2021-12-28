СК отказался от версии обледенения самолета S7 Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске

Следственный комитет на транспорте пришел к выводу, что самолет авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс Магадан — Новосибирск и вынужденно сел в Иркутске, прошел противообледенительную обработку в соответствии с ГОСТом. Теперь следствие выдвигает две другие версии.
О том, что версия об обледенении судна следствием не рассматривается, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Сергей Синяков.
— Выдвигалась версия о том, что противообледенительная подготовка воздушного судна в аэропорте вылета проводилась ненадлежащим образом. В частности — что вместо специальной противообледенительной жидкости обрабатывали жидкостью типа «незамерзайки». Эта версия была проверена в первую очередь. Установлено, что противообледенительная жидкость соответствовала ГОСТам и требованиям, которые действуют в РФ, — пояснил он.
Он также пояснил, что сейчас следователи рассматривают две версии: отказ авиационной техники и нарушения правил эксплуатации воздушного судна членами экипажа.
Рейс 5220 авиакомпании S7 вылетел 2 декабря в 11:42 по местному времени — до Новосибирска лететь чуть больше пяти часов. На борту было 199 пассажиров, в том числе 3 детей и 7 членов экипажа. Через несколько часов после взлета борт совершил экстренную посадку в Иркутске из-за технических неполадок.
Восточный межрегиональный Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В пресс-службе ведомства сообщили, что у самолета отключился автопилот, но полноценную оценку действий экипажа и наземных служб дадут только после полной проверки.
Через два дня после авиапроисшествия в Сети начала появляться информация о том, как проходил полет. Телеграм-канал BAZA опубликовал разговоры экипажа с диспетчером — командир говорил, что судно неуправляемое из-за порывов ветра, и подал международный сигнал бедствия Mayday.
НГС собрал всю хронику этих тревожных событий с рейсом S7 Магадан — Новосибирск в большом материале.