СК отказался от версии обледенения самолета S7 Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске

Следственный комитет на транспорте пришел к выводу, что самолет авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс Магадан — Новосибирск и вынужденно сел в Иркутске, прошел противообледенительную обработку в соответствии с ГОСТом. Теперь следствие выдвигает две другие версии.

О том, что версия об обледенении судна следствием не рассматривается, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте Сергей Синяков.