Глыба снега разбила машину, которая стояла под окнами в Ленинском районе

— По предварительной версии, снег упал с крыши балкона 10 этажа. По закону балкон чистит собственник, так как он незаконно устанавливает эту крышу. У нас в доме по проекту не должно быть крыши над балконом. А мы должны контролировать. Было резкое потепление, никто не ожидал, и всё случилось так, — рассказал председатель правления Юрий Воронин.

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