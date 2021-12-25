Глыба снега разбила машину, которая стояла под окнами в Ленинском районе

Ранним утром 24 декабря в Новосибирске на улице Выставочной, 17 в Ленинском районе снег с балкона упал на припаркованный автомобиль. Машина получила серьезные повреждения.
— Всё произошло вчера ночью. Утром мы обнаружили. Полиция приезжала, оценочная компания, управляющая компания, — рассказала владелица автомобиля Анна.
По предварительной информации, снег упал с балкона, соседи услышали шум около 05:00. У «Фольксвагена» повреждена крыша, боковины, облицовка, лобовое стекло, зеркало заднего вида. Сумма ущерба пока неизвестна.
— По предварительной версии, снег упал с крыши балкона 10 этажа. По закону балкон чистит собственник, так как он незаконно устанавливает эту крышу. У нас в доме по проекту не должно быть крыши над балконом. А мы должны контролировать. Было резкое потепление, никто не ожидал, и всё случилось так, — рассказал председатель правления Юрий Воронин.
Падение глыб снега на автомобили — не редкость. НГС поговорил с экспертом и выяснил, что делать, если ваша машина пострадала при таких обстоятельствах. Читайте об этом в нашей инструкции.
В этом году в Новосибирске температура воздуха несколько раз поднималась до 0 градусов. Рассказываем, с чем это связано.