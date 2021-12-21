Для гособвинителя такой поворот стал неожиданным, так на протяжении судебных слушаний сын погибшей был настроен на обвинительный приговор.



— Случилась трагедия, это преступление, но не умышленное убийство. Долго стороны к этому шли, не хотели примиряться, но смогли договориться. О том, был ли возмещен какой-то моральный ущерб, сказать не могу, так как в процессе это не озвучивалось. И это личное дело сторон. Я готовился к приговору, сегодня должны были быть прения. Но потерпевший заявил ходатайство о примирении, и они примирились, — рассказал корреспонденту НГС гособвинитель Павел Федченко.



По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи пришли к выводу, что в случившемся виновата хозяйка квартиры на последнем этаже, и 12 мая передали дело в суд. Женщину обвиняли в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей грозило исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.

