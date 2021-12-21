В Новосибирске закончился суд из-за дела о снежной глыбе, которая 10 марта 2021 года придавила насмерть проходящую мимо дома женщину. Инцидент произошел на улице Узорной в Первомайском районе.
В завершение судебного процесса уголовное преследование прекратили в связи с примирением сторон. Интересы потерпевшей стороны представлял сын погибшей женщины.
— С ходатайством о прекращении уголовного дела выступил представитель потерпевшей стороны, — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Для гособвинителя такой поворот стал неожиданным, так на протяжении судебных слушаний сын погибшей был настроен на обвинительный приговор.
— Случилась трагедия, это преступление, но не умышленное убийство. Долго стороны к этому шли, не хотели примиряться, но смогли договориться. О том, был ли возмещен какой-то моральный ущерб, сказать не могу, так как в процессе это не озвучивалось. И это личное дело сторон. Я готовился к приговору, сегодня должны были быть прения. Но потерпевший заявил ходатайство о примирении, и они примирились, — рассказал корреспонденту НГС гособвинитель Павел Федченко.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по ч 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи пришли к выводу, что в случившемся виновата хозяйка квартиры на последнем этаже, и 12 мая передали дело в суд. Женщину обвиняли в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей грозило исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы до двух лет.
Также сын погибшей предъявил ей иск на 1,5 миллиона рублей за моральный вред и 100 тысяч рублей за погребение. Деньги мужчина хотел получить как с управляющей компании, так и с владелицы квартиры, заметила тогда адвокат Ольга Ковалёва, защищающая в суде хозяйку квартиры.
Следователи выяснили, что еще в начале марта сотрудники жилищно-эксплуатационного участка направили собственнице квартиры на девятом этаже предписание о необходимости убрать снег и наледь с балконного козырька.
— Собственница квартиры данные требования не выполнила. Спустя несколько дней в связи с потеплением с козырька произошел сход снега и наледи на голову проходившей у дома 68-летней местной жительницы. Потерпевшая скончалась, — сообщали в СК.
Такой же версии придерживались и коммунальщики, подчеркивая, что балкон — это частная собственность, за которой «должны следить сами собственники».
— Женщина была предупреждена, что у нее сосулька и наледь на козырьке балкона. Но она проигнорировала. Мы начали выдавать предупреждения с 4 февраля, когда первый раз заметили, что на козырьке балкона есть наледь, а на стекле — сосулька. Но действий от женщины никаких не последовало, — рассказывал начальник участка ЖЭУ «Первомайское» Евгения Лесникова.
Наталья Колесникова, с чьего балкона упала глыба, не согласна с предъявленным обвинением: во-первых, в квартире жила ее знакомая, во-вторых, незадолго до трагедии они чистили балконный козырек.
Однако несмотря на все доводы в мае уголовное дело было передано в суд, слушания длились более полугода.
В феврале в Заельцовском районе снег упал с крыши кафе на два припаркованных рядом легковых автомобиля и раздавил лобовые стекла и крыши.
А прошлой весной, в марте, на улице Дуси Ковальчук недалеко от площади Калинина льдина упала на коляску с ребенком. Мальчика увезли на скорой.