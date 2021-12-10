На Затулинке нашли труп мужчины — 69-летний новосибирец умер прямо на улице

Сегодня утром, 10 декабря, в Новосибирске рядом с домом на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64/1 обнаружили тело мужчины.
— Мужчина 1952 года рождения, смерть до прибытия. Вызов был около 09:30, — рассказала НГС Ирина Большакова, представитель станции скорой медицинской помощи.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы получить комментарий об этом инциденте. На момент публикации ответ не поступил.
В октябре на Затулинке, рядом с мусорными контейнерами, нашли тело мужчины. Это произошло рядом с домом на улице Зорге. На месте работала полиция и Росгвардия.
Также ранее НГС рассказывал о теле мужчины, которое обнаружили в гостинице в центре Новосибирска. В администрации сообщили, что не знают, как он туда попал.