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«Как он туда попал — непонятно»: в номере гостиницы возле Центрального рынка нашли тело

В администрации заведения уверяют, что мужчина не регистрировался у них, а номер, где его нашли, не работал

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Мертвый мужчина лежал на кровати в номере гостиницы несколько дней

Мертвый мужчина лежал на кровати в номере гостиницы несколько дней

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В новосибирской гостинице «Фортуна» нашли тело мужчины

Вчера, 19 сентября, вечером в гостинице «Фортуна» на улице Мичурина, 12 был обнаружен труп мужчины.

— Тело пролежало, по всей вероятности, несколько дней, так как уже появились гнилостные изменения. Предположительно, мужчине было 22 года. Изъят паспорт, устанавливается, принадлежит ему ли найденный в номере документ, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Как рассказала администратор гостиницы, обнаружившая мертвого мужчину, в этот номер давно никого не заселяли — однажды постояльцы вырвали розетку из стены, в комнате не было электричества.

— Собирались вызывать санэпидемстанцию, чтобы травить клопов, тараканов и мышей. Надо было открыть комнату и замерить территорию. Открываем, а там труп. Он лежал на кровати, но я не заходила туда, запах стоял. Я боюсь всего этого. Как он туда попал — непонятно. Ходит народ там, рядом же рынок. Бывает, что ключи теряются, потом запасными открывают. Может, кто-то с ключом ушел, потом передал кому-то. Я позвонила старшему администратору, она вызвала полицию, — пояснила сотрудник «Фортуны», отказавшаяся называть свое имя.

По факту обнаружения трупа мужчины СК проводит проверку.

Согласно данным 2gis, в гостинице «Фортуна» 15 номеров, стоимость проживания начинается от 900 рублей за сутки.

Новосибирский скульптор Игорь Самарин был найден мертвым за закрытой дверью номера в отеле «Марриотт». Его тело с перерезанным горлом было обнаружено в пятницу, 10 сентября, около 12:30. После просмотра камер видеонаблюдения, установленных на этаже, где находится номер, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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СКЦентральный рынокгостиницапроверкасмерть
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