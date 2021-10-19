На Затулинке нашли тело человека — оно лежало рядом с мусорными контейнерами у дома

На Затулинке в мусорке у дома нашли тело
Тело человека обнаружили около контейнеров у дома
— Возраст человека определить сложно: со стороны видно только капюшон куртки. Это может быть и ребенок, и взрослый, — рассказала читательница НГС, проезжавшая мимо.
Тело лежит возле мусорки рядом с выкинутой мебелью.
В пресс-службе Росгвардии НГС сообщили, что их сотрудники выехали по просьбе полиции и сейчас охраняют место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы. Чье именно тело там находится — ребенка или мужчины, — им неизвестно.
В полиции НГС факт обнаружения тела человека подтвердили. Предположительно, это взрослый, но его личность пока не установлена. В службу 112 поступала информация, что это может быть мужчина
В СК России по Новосибирской области обещали прокомментировать это позже.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске в номере гостиницы возле Центрального рынка нашли тело. В администрации заведения уверяли, что мужчина не регистрировался у них, а номер, где его нашли, не работал.