19 октября вторник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 71.17
eur 82.46
Тема дняОфис дорожного подрядчика закидали взрывпакетами
Все новости
Все новости

На Затулинке нашли тело человека — оно лежало рядом с мусорными контейнерами у дома

На месте работают полиция и Росгвардия

2 338
23Обсудить

Поделиться

Возраст человека пока неизвестен

Возраст человека пока неизвестен

Поделиться

На Затулинке в мусорке у дома нашли тело

Тело человека обнаружили около контейнеров у дома № 60а на улице Зорге в Новосибирске. По словам очевидцев, на месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и Росгвардии.

— Возраст человека определить сложно: со стороны видно только капюшон куртки. Это может быть и ребенок, и взрослый, — рассказала читательница НГС, проезжавшая мимо.

Первыми на место приехали сотрудники Росгвардии

Первыми на место приехали сотрудники Росгвардии

Поделиться

Тело лежит возле мусорки рядом с выкинутой мебелью.

В пресс-службе Росгвардии НГС сообщили, что их сотрудники выехали по просьбе полиции и сейчас охраняют место происшествия до прибытия следственно-оперативной группы. Чье именно тело там находится — ребенка или мужчины, — им неизвестно.

Позже на Зорге подтянулись и полицейские

Позже на Зорге подтянулись и полицейские

Поделиться

В полиции НГС факт обнаружения тела человека подтвердили. Предположительно, это взрослый, но его личность пока не установлена. В службу 112 поступала информация, что это может быть мужчина 50–60 лет.

В СК России по Новосибирской области обещали прокомментировать это позже.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске в номере гостиницы возле Центрального рынка нашли тело. В администрации заведения уверяли, что мужчина не регистрировался у них, а номер, где его нашли, не работал.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Росгвардияполициятруп
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...