Пожарные уже шесть часов работают на загоревшихся складах с мороженым в Краснообске

Пожарные продолжают тушить склад компании «Русский холод», который загорелся сегодня днем, 9 декабря. Пожару был присвоен повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров.
— Сейчас проводится разбор и проливка здания, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10:54, в 12:29 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре работают 60 человек и 20 единиц техники.
Причина пожара еще не установлена. Фотограф НГС сегодня побывал на месте ЧП.
АО «ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"» — компания по производству мороженого и полуфабрикатов, зарегистрированная в Ленинградской области. Филиалы работают по всей стране. Конечным владельцем компании, по данным «Контур.Фокус», является «Адп Холдингс Лимитед», зарегистрированная на Кипре.
Осенью в Новосибирске вспыхнул склад со стройматериалами. Тогда во время пожара погиб один человек, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Также в Новосибирске случился серьезный пожар на складе покрышек. Черный дым поднялся над городом 25 октября около 12 часов. Момент, когда дымящиеся склады заливали пеной, попал на видео.