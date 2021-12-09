Пожарные уже шесть часов работают на загоревшихся складах с мороженым в Краснообске

Пожарные продолжают тушить склад компании «Русский холод», который загорелся сегодня днем, 9 декабря. Пожару был присвоен повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров.

— Сейчас проводится разбор и проливка здания, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило сегодня в 10:54, в 12:29 пожарные ликвидировали открытое горение. На пожаре работают 60 человек и 20 единиц техники.

Причина пожара еще не установлена. Фотограф НГС сегодня побывал на месте ЧП.