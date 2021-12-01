Следователи попросили прекратить дело против 16-летнего водителя электросамоката, который сбил ребенка

Новосибирские следователи завершили расследование дела в отношении 16-летнего подростка. Летом молодой человек катался на электросамокате и сбил 6-летнего мальчика.

Как рассказали следователи, 9 июня в Центральном парке 6-летний мальчик катался на детском самокате по аллее. В это время в него врезался электросамокат под управлением 16-летнего подростка.

— В результате столкновения мальчик упал со своего самоката и получил травму ноги в виде открытого перелома большеберцовой кости, — рассказали в СК.