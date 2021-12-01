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Следователи попросили прекратить дело против 16-летнего водителя электросамоката, который сбил ребенка

Инцидент случился этим летом в Центральном парке

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В день происшествия подросток скрылся с места, но позже извинился перед семьей мальчика

В день происшествия подросток скрылся с места, но позже извинился перед семьей мальчика

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Новосибирские следователи завершили расследование дела в отношении 16-летнего подростка. Летом молодой человек катался на электросамокате и сбил 6-летнего мальчика.

Как рассказали следователи, 9 июня в Центральном парке 6-летний мальчик катался на детском самокате по аллее. В это время в него врезался электросамокат под управлением 16-летнего подростка.

— В результате столкновения мальчик упал со своего самоката и получил травму ноги в виде открытого перелома большеберцовой кости, — рассказали в СК.

Молодой человек помог пострадавшему ребенку — на руках отнес его к матери, которая была неподалеку со своим младшим ребенком. Однако после этого парень скрылся с места происшествия, его разыскивал Следственный комитет.

— Малолетнему потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь, в настоящее время он полностью поправился, — добавили в СК.

Так как молодой человек ранее не привлекался к ответственности и принес извинения семье потерпевшего, следователи попросили прекратить уголовное дело:

— В связи с тем, что фигурант по делу характеризуется положительно, ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности, оказал помощь потерпевшему, принес свои извинения семье потерпевшего и подтвердил свою причастность к совершению преступления, уголовное дело направлено в суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования, — рассказали следователи.

Летом среди новосибирцев стремительно росло недовольство электросамокатами: регулировать их движение сложно, и они постоянно оказываются участниками ДТП. НГС в карточках отвечал на самые важные вопросы об электросамокатах в городе.

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СКсуд
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