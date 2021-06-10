СК ищет мужчину на электросамокате, сбившего шестилетнего ребенка

В Новосибирске возбудили дело на сбившего ребенка мужчину на самокате
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который вчера сбил мальчика, передвигаясь на электросамокате по Центральному парку.
— Установлено, что 9 июня 2021 года на территории парка культуры и отдыха «Центральный» города Новосибирска мужчина, данные о личности которого устанавливаются, управляя электросамокатом, на высокой скорости совершил наезд на ребенка, который гулял в парке с родителями, причинив по неосторожности последнему телесные повреждения в виде открытого неосложненного перелома большеберцовой кости со смещением, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Уточняется, что подозреваемый после наезда на ребенка скрылся с места происшествия. Родители доставили мальчика в больницу, где ему провели операцию.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Личность подозреваемого устанавливается. Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в Новосибирске запретят двигаться на электросамокатах быстрее