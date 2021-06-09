Электросамокат наехал на шестилетнего мальчика — ребенку временно придется ходить на костылях

6-летний мальчик попал под электросамокат и сломал ногу
В конце мая в НИИТО поступили два пациента, пострадавших из-за электросамокатов. Одному из них,
Как рассказали в лечебном учреждении, в конце мая в больницу был доставлен
— Ребенок получил перелом большеберцовой кости справа со смещением отломков и был госпитализирован. Хирурги детского отделения выполнили остеосинтез эластичными титановыми стержнями. Мальчик выписан домой в удовлетворительном состоянии, однако некоторое время ему придется передвигаться на костылях и соблюдать ортопедический режим, — сообщили в пресс-службе НИИТО.
Другой случай произошел с 35-летней женщиной, которая упала с электросамоката и сильно ударилась — у нее ушиб копчикового отдела позвоночника и повреждение голеностопного сустава. Операция ей не понадобилась, пациентку выписали под амбулаторное наблюдение травматолога.
— К сожалению, при катании на самокатах люди получают не только ссадины, ушибы, растяжения и переломы конечностей. Совсем не редкость тяжелые травмы, среди которых более 40% приходится на голову, вплоть до летальных. Кроме того, электросамокат представляет угрозу наезда на маломобильных участников пешеходного движения (пенсионеры, инвалиды) и детей, а также пешеходов, погруженных в гаджеты, — отмечает главный врач НИИТО Елена Губина.
Специалисты НИИТО рекомендуют соблюдать правила, которые позволят избежать травм во время катания на электросамокатах:
- нельзя ехать в плотном пешеходном потоке, а также самовольно пересекать проезжую часть;
- нельзя ехать против направления движения;
- необходимо помнить, что электросамокат — одноместное средство передвижения;
- защитная экипировка (как минимум шлем) для электросамоката не предусмотрена, но отнюдь не будет лишней;
- алкоголь и электросамокат несовместимы;
- выбирайте разумный скоростной режим;
- сбросьте скорость, особенно если в поле зрения появился ребенок, пожилой человек или животное.
В конце мая трехлетнего ребенка госпитализировали после катания на самокате в Центральном парке Новосибирска. У него была травма позвоночника.
Среди новосибирцев стремительно растет недовольство: регулировать движение электросамокатов сложно, и они постоянно оказываются участниками ДТП. НГС в карточках отвечает на самые важные вопросы об электросамокатах в городе.