Электросамокат наехал на шестилетнего мальчика — ребенку временно придется ходить на костылях

В конце мая в НИИТО поступили два пациента, пострадавших из-за электросамокатов. Одному из них, 6-летнему мальчику, пришлось сращивать кости ноги с помощью титановых стержней. Врачи отмечают, что в последнее время люди стали чаще получать травмы из-за самокатов.



Как рассказали в лечебном учреждении, в конце мая в больницу был доставлен 6-летний мальчик, на которого наехал человек на электросамокате в Центральном парке.

— Ребенок получил перелом большеберцовой кости справа со смещением отломков и был госпитализирован. Хирурги детского отделения выполнили остеосинтез эластичными титановыми стержнями. Мальчик выписан домой в удовлетворительном состоянии, однако некоторое время ему придется передвигаться на костылях и соблюдать ортопедический режим, — сообщили в пресс-службе НИИТО.