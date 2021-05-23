Мальчик повредил позвоночник во время катания на электросамокате в Центральном парке

Трехлетнего ребенка госпитализировали в больницу после катания на самокате в Центральном парке Новосибирска. У него травма позвоночника.
О случившемся в редакцию НГС сообщил очевидец Антон Калинин: по его информации, ребенка сбили на электросамокате, но этот факт не подтвердился — он упал сам.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что было сообщение о том, что мальчик упал возле фонтана.
Это же журналисту НГС подтвердил и главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий, куда доставили трехлетнего ребенка:
— Сейчас ребенку делают рентген. Его не сбили, он упал сам. Госпитализирован с подозрением на перелом позвоночника. Будем делать МРТ.
Пока диагноз звучит так: «травма позвоночника с подозрением на компрессионный перелом».
Ростислав Заблоцкий уточнил, что сегодня было еще одно обращение из-за падения с самоката — у ребенка перелом предплечья:
— Травма была получена вчера. Не исключено, что были еще случаи и детей увозили в Детскую городскую клиническую больницу
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