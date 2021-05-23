Мальчик повредил позвоночник во время катания на электросамокате в Центральном парке

Трехлетнего ребенка госпитализировали в больницу после катания на самокате в Центральном парке Новосибирска. У него травма позвоночника.



О случившемся в редакцию НГС сообщил очевидец Антон Калинин: по его информации, ребенка сбили на электросамокате, но этот факт не подтвердился — он упал сам.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области журналисту НГС уточнили, что было сообщение о том, что мальчик упал возле фонтана.