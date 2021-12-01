1 декабря среда
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 4/10
usd 74.89
eur 84.82
Тема дняВ Новосибирске подорожает проезд. Дата
Все новости
Все новости

Массовое ДТП произошло на Немировича-Данченко — 3 человека пострадали

Одного из участников аварии увезли в больницу

4 229
4Обсудить

Поделиться

У одной из машин была полностью смята передняя часть

У одной из машин была полностью смята передняя часть

Поделиться

Вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска случилось массовое ДТП. Столкнулись 4 машины, есть пострадавшие.

Сообщение об этом поступило в службу 112 в 22:11. Очевидец рассказал дежурному, что на перекрестке Немировича-Данченко и Лыщинского столкнулись 4 машины, 3 человека пострадали, среди них один «тяжелый». Одного человека увезли на скорой.

Видео с последствиями аварии публиковал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что на месте работали МЧС и полиция.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о травмах пострадавшего в аварии мужчины. Пострадал водитель автомобиля KIA Rio, его увезли в реанимацию с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рвано-ушибленная рана головы».

— Водитель 1985 года рождения, на автомобиле KIA Rio двигался по улице Немировича-Данченко и в пути следования у дома 161 улицы Немировича-Данченко совершил столкновение с автомобилем Volvo ХС 90 под управлением водителя 1992 года рождения, после чего автомобиль Volvo совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который стоял припаркованный в парковочном кармане возле дома 161 по улице Немировича-Данченко. Водитель отсутствовал, — рассказали в полиции.

Летом на улице Титова столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого в сторону площади Маркса растянулась огромная пробка. Тогда в ДТП участвовало как минимум пять автомобилей.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДМЧС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться