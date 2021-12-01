Массовое ДТП произошло на Немировича-Данченко — 3 человека пострадали

Вечером 30 ноября в Кировском районе Новосибирска случилось массовое ДТП. Столкнулись 4 машины, есть пострадавшие.

Сообщение об этом поступило в службу 112 в 22:11. Очевидец рассказал дежурному, что на перекрестке Немировича-Данченко и Лыщинского столкнулись 4 машины, 3 человека пострадали, среди них один «тяжелый». Одного человека увезли на скорой.

Видео с последствиями аварии публиковал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте». На кадрах видно, что на месте работали МЧС и полиция.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали о травмах пострадавшего в аварии мужчины. Пострадал водитель автомобиля KIA Rio, его увезли в реанимацию с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, рвано-ушибленная рана головы».