«Одна машина дымится»: массовое ДТП заблокировало движение по улице Титова в сторону площади Маркса

В Новосибирске на улице Титова столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого в сторону площади Маркса растянулась огромная пробка. Очевидцы сообщают, что в ДТП участвовало как минимум пять автомобилей.
— Столкновение машин в 07:17 у Титова, 1. «Ниссан», «Фольксваген», «Тойота» — один автомобиль дымится, — такая информация поступила в службу 112.
По словам читателя НГС, машины заняли все три полосы и приходится объезжать их по встречке.
По предварительной информации, из людей никто серьезно не пострадал.
— Произошло столкновение нескольких авто, по прибытии пожарного расчета возгораний не было. Помощь пожарных и спасателей не понадобилась, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Корреспондент также обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска.
В начале июля в Новосибирске произошло массовое ДТП. На Красном проспекте, 222 автомобиль «Мицубиси-Лансер» врезался в «КИА-Рио», а затем в «Тойоту-Короллу».