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Тема дняПочему в Новосибирске пахнет? И когда уйдет вонь?

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«Одна машина дымится»: массовое ДТП заблокировало движение по улице Титова в сторону площади Маркса

На место аварии вызвали пожарных

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Машины заняли несколько полос

Машины заняли несколько полос

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В Новосибирске на улице Титова столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого в сторону площади Маркса растянулась огромная пробка. Очевидцы сообщают, что в ДТП участвовало как минимум пять автомобилей.

— Столкновение машин в 07:17 у Титова, 1. «Ниссан», «Фольксваген», «Тойота» — один автомобиль дымится, — такая информация поступила в службу 112.

По словам читателя НГС, машины заняли все три полосы и приходится объезжать их по встречке.

Машины объехать было очень трудно

Машины объехать было очень трудно

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По предварительной информации, из людей никто серьезно не пострадал.

— Произошло столкновение нескольких авто, по прибытии пожарного расчета возгораний не было. Помощь пожарных и спасателей не понадобилась, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Корреспондент также обратилась за комментариями в Госавтоинспекцию Новосибирска.

В начале июля в Новосибирске произошло массовое ДТП. На Красном проспекте, 222 автомобиль «Мицубиси-Лансер» врезался в «КИА-Рио», а затем в «Тойоту-Короллу».

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