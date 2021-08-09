«Одна машина дымится»: массовое ДТП заблокировало движение по улице Титова в сторону площади Маркса

В Новосибирске на улице Титова столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого в сторону площади Маркса растянулась огромная пробка. Очевидцы сообщают, что в ДТП участвовало как минимум пять автомобилей.



— Столкновение машин в 07:17 у Титова, 1. «Ниссан», «Фольксваген», «Тойота» — один автомобиль дымится, — такая информация поступила в службу 112.

По словам читателя НГС, машины заняли все три полосы и приходится объезжать их по встречке.