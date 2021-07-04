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На Красном проспекте произошло массовое ДТП — одного из водителей увезли на скорой

Водитель «Тойоты» наехал на пешеходное ограждение

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На место происшествия вызвали пожарных

На место происшествия вызвали пожарных

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В Новосибирске ночью произошло массовое ДТП на Красном проспекте

Ночью 4 июля в Новосибирске в Заельцовском районе на Красном проспекте у дома 222 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Одного из водителей увезли на скорой.

По словам очевидца Сергея, водитель «Мицубиси» был сильно пьян и отказался от медосвидетельствования.

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в 00:40

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла в 00:40

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32-летний водитель «Мицубиси-Лансер» двигался по Красному проспекту и у дома 222 совершил столкновение с автомобилем «КИА-Рио» под управлением 38-летнего водителя — он следовал по Красному проспекту со стороны улицы Георгия Колонды в сторону улицы Дмитрия Донского с левым поворотом на улицу Северная в сторону улицы Залесского.

— После чего «Мицубиси-Лансер» столкнулся с автомобилем «Тойота-Королла» под управлением водителя 1984 года рождения, который следовал по улице Северная со стороны улицы Залесского с правым поворотом на Красный проспект, в сторону улицы Георгия Колонды. В результате чего автомобиль «Тойота-Королла» наехал на пешеходное ограждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В массовом ДТП пострадал водитель автомобиля «КИА-Рио» — его госпитализировали с предварительным диагнозом «ушиб головного мозга».

В пятницу, 25 июня, в Болотнинском районе НСО в ДТП с фурой на встречке погиб 21-летний водитель.

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