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Водитель BMW, насмерть сбивший 12-летнего мальчика в Новосибирске, назвал сумму компенсации завышенной

Родители ребенка требуют от Ясина Гасанова 10 миллионов рублей

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Авария произошла этим летом

Авария произошла этим летом

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25 ноября в Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по делу в отношении водителя BMW X6, 41-летнего Ясина Гасанова. Мужчину обвиняют в смерти 12-летнего мальчика.

На заседании Гасанов полностью признал вину в преступлении, но не согласился с размером гражданского иска от родителей погибшего ребенка.

— Гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 10 млн рублей признал частично, пояснив, что считает сумму гражданского иска завышенной, и с учетом своего финансового положения выразил готовность возместить причиненный ущерб в сумме 1–1,5 млн рублей, — сообщили в Октябрьском районном суде.

Рассмотрение дела перенесли на 2 декабря.

Авария случилась 5 июня 2021 года на пересечении улиц Никитина и Короленко. BMW X6 насмерть сбил 12-летнего ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу на велосипеде. Мальчик погиб на месте. Предварительно установлено, что водитель BMW поехал на красный сигнал светофора.

Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой: женщина потеряла сознание. За рулем машины был 41-летний Ясин Гасанов. На следующий день на него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). 7 июня Железнодорожный районный суд Новосибирска арестовал мужчину до 3 августа.

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