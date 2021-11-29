Водитель BMW, насмерть сбивший 12-летнего мальчика в Новосибирске, назвал сумму компенсации завышенной

25 ноября в Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по делу в отношении водителя BMW X6,
На заседании Гасанов полностью признал вину в преступлении, но не согласился с размером гражданского иска от родителей погибшего ребенка.
— Гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 10 млн рублей признал частично, пояснив, что считает сумму гражданского иска завышенной, и с учетом своего финансового положения выразил готовность возместить причиненный ущерб в сумме
Рассмотрение дела перенесли на 2 декабря.
Авария случилась 5 июня 2021 года на пересечении улиц Никитина и Короленко. BMW X6 насмерть сбил
Позже очевидцы рассказали, что маму погибшего увезли на скорой: женщина потеряла сознание. За рулем машины был