«Всё произошло за секунду»: три человека пострадали в лобовом столкновении двух седанов на проспекте Маркса

В Новосибирске три человека пострадали в ДТП на проспекте Маркса
В Новосибирске на проспекте Маркса произошло лобовое столкновение двух седанов. Пострадали три человека. ДТП произошло сегодня, 25 ноября, около 3:00 недалеко от метро «Студенческая».
Пассажирка Hyundai Accent, в которую врезался Nissan Sunny, рассказала, что всё произошло очень быстро.
— Я была в машине, в которую въехали. Сам момент ДТП я не помню, не следила за дорогой. Помню столкновение, очень резкое. Потом у меня был шок, я чуть не потеряла сознание. Всё произошло за секунду, зачем выехал на встречную, так никто и не понял, — рассказала корреспонденту пострадавшая в ДТП девушка Анна. — У меня рассечение губы внутри, ушибы ног и плеча.
О состоянии водителя девушка ничего не знает, так как его увезли в другую больницу.
— 24-летний водитель на автомобиле Nissan Sunny, двигался по проспекту Карла Маркса, со стороны улицы Геодезическая, в сторону улицы Космическая. Напротив дома 37, по улице проспект Карла Маркса, совершил столкновение со встречным автомобилем Hyundai Accent, за рулем которого был 24-летний мужчина, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков. — У обоих водителей взяты анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ.
На прошлой неделе в Мошковском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. Ранее на Бердском шоссе из-за аварии растянулась многокилометровая пробка. Тогда столкнулись кроссовер «Хонда» и хетчбэк «Тойота». В результате последний автомобиль перевернулся на крышу. В сторону Бердска растянулся длинный затор.