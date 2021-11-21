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На трассе под Новосибирском случилось массовое ДТП — пострадал мужчина

Одна из машин улетела в кювет

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По предварительной информации, ДТП произошло, когда одна из машин пошла на обгон

По предварительной информации, ДТП произошло, когда одна из машин пошла на обгон

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В Мошковском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей

Сегодня утром, 21 ноября, в Мошковском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадал 38-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 08:35 утра.

— 21 ноября в 08:35 водитель автомобиля «Лексус» следовал по трассе Р-255 в сторону Болотного и на 92-м км при обгоне, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение со встречными автомобилями «Шевроле-Круз» и «Тойота-Камри», — рассказали в полиции.

В ДТП пострадал 38-летний пассажир «Шевроле», его отвезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Паблик «АСТ-54» «ВКонтакте» опубликовал видео с последствиями аварии. На кадрах видно, что одна из машин вылетела в кювет.

Вечером в пятницу, 19 ноября, на Бердском шоссе из-за аварии растянулась многокилометровая пробка. Тогда столкнулись кроссовер «Хонда» и хетчбэк «Тойота». В результате последний автомобиль перевернулся на крышу. В сторону Бердска растянулся длинный затор.

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