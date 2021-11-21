На трассе под Новосибирском случилось массовое ДТП — пострадал мужчина

В Мошковском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Сегодня утром, 21 ноября, в Мошковском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадал
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в 08:35 утра.
— 21 ноября в 08:35 водитель автомобиля «Лексус» следовал по трассе
В ДТП пострадал
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.
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Вечером в пятницу, 19 ноября, на Бердском шоссе из-за аварии растянулась многокилометровая пробка. Тогда столкнулись кроссовер «Хонда» и хетчбэк «Тойота». В результате последний автомобиль перевернулся на крышу. В сторону Бердска растянулся длинный затор.