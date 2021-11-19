На Бердском шоссе перевернулась «Тойота» — ДТП спровоцировало многокилометровую пробку

Из-за ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске растянулась пробка
Вечером в пятницу, 19 ноября, на Бердском шоссе из-за аварии растянулась многокилометровая пробка.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», произошло столкновение кроссовера «Хонда» и хэтчбека «Тойота», в результате последний автомобиль перевернулся на крышу. В сторону Бердска растянулся длинный затор — по данным сервиса «Яндекс.Карты», его протяженность более четырех километров.
Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 16:25. Сообщалось, что помимо «Хонды» и «Тойоты» в аварии участвовала «Газель».
На момент публикации НГС не удалось получить комментарий в Госавтоинспекции, есть ли в аварии пострадавшие.
В минувший вторник, 16 ноября, около Искитима произошло массовое ДТП, в котором пять человек пострадали и один погиб.