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На Бердском шоссе перевернулась «Тойота» — ДТП спровоцировало многокилометровую пробку

В аварии участвовало несколько автомобилей

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Автомобиль перевернулся на крышу

Автомобиль перевернулся на крышу

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Из-за ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске растянулась пробка

Вечером в пятницу, 19 ноября, на Бердском шоссе из-за аварии растянулась многокилометровая пробка.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», произошло столкновение кроссовера «Хонда» и хэтчбека «Тойота», в результате последний автомобиль перевернулся на крышу. В сторону Бердска растянулся длинный затор — по данным сервиса «Яндекс.Карты», его протяженность более четырех километров.

Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 16:25. Сообщалось, что помимо «Хонды» и «Тойоты» в аварии участвовала «Газель».

На момент публикации НГС не удалось получить комментарий в Госавтоинспекции, есть ли в аварии пострадавшие.

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В минувший вторник, 16 ноября, около Искитима произошло массовое ДТП, в котором пять человек пострадали и один погиб.

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ДТПаварияпробка
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