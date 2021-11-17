Под Новосибирском произошло массовое ДТП — один человек погиб, пятеро в больнице

Вечером во вторник, 16 ноября, на трассе Р-256 около станции «Ложок» в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, после чего последний слетел с дороги и загорелся.

По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в машине находилась семья: дедушка, родители и двое детей трех и пяти лет. Очевидец добавил, что дети живы, родители находятся в тяжелом состоянии, еще один взрослый погиб.

Информация о ДТП поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:47. Сообщалось о столкновении двух грузовых машин и легкового автомобиля.