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Под Новосибирском произошло массовое ДТП — один человек погиб, пятеро в больнице

В машине находилось двое детей

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На месте работали спасатели и скорая

На месте работали спасатели и скорая

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Человек погиб в массовом ДТП под Новосибирском

Вечером во вторник, 16 ноября, на трассе Р-256 около станции «Ложок» в Искитимском районе Новосибирской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, после чего последний слетел с дороги и загорелся.

По сообщению очевидцев в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в машине находилась семья: дедушка, родители и двое детей трех и пяти лет. Очевидец добавил, что дети живы, родители находятся в тяжелом состоянии, еще один взрослый погиб.

Информация о ДТП поступило на пульт оперативного дежурного службы 112 в 19:47. Сообщалось о столкновении двух грузовых машин и легкового автомобиля.

— Пострадало несколько человек, есть зажатые, — говорилось в сообщении.

Информацию о данной аварии подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

— На трассе Р-256 произошло столкновение двух грузовых автомобилей и легкового БМВ. В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир автомобиля БМВ. Водитель грузового и легкового автомобиля, а также три пассажира легкового автомобиля — женщина 1994 года рождения и двое детей 2021 и 2008 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, — пояснили в ведомстве.

В начале ноября на трассе в Мошковском районе погиб водитель КАМАЗа.

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авариямассовое ДТПтрасса
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