В Новосибирской области в аварии погиб водитель КАМАЗа — показываем кадры с видеорегистратора

В Новосибирской области 35-летний водитель КАМАЗа погиб в ДТП
Сегодня ночью, 5 ноября, на трассе в Мошковском районе Новосибирской области водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. В результате водитель грузовика погиб.
— В 00:50 в Мошковском районе на 52-м километре автодороги
Погибшему водителю КАМАЗа было 35 лет. По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии. На месте ДТП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.
4 ноября на новосибирской трассе погиб водитель автомобиля ВАЗ. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиси-Лансер».