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В Новосибирской области в аварии погиб водитель КАМАЗа — показываем кадры с видеорегистратора

Трагедия произошла ночью в Мошковском районе

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Трагедия произошла поздней ночью

Трагедия произошла поздней ночью

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В Новосибирской области 35-летний водитель КАМАЗа погиб в ДТП

Сегодня ночью, 5 ноября, на трассе в Мошковском районе Новосибирской области водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. В результате водитель грузовика погиб.

— В 00:50 в Мошковском районе на 52-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» водитель автомобиля КАМАЗ, следовавший со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хендай» (пятитонник), а затем с грузовым автомобилем «Вольво», которые двигались во встречном направлении, — сообщил НГС начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Погибшему водителю КАМАЗа было 35 лет. По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии. На месте ДТП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

4 ноября на новосибирской трассе погиб водитель автомобиля ВАЗ. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Мицубиси-Лансер».

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ГИБДДМошковский районаварияпогиб водительКАМАЗтрасса «Сибирь»
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