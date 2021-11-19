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Сибирячка выпала из окна 26-этажки в Октябрьском районе

Предположительно женщина выпала с 15-го этажа

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Инцидент произошел утром

Инцидент произошел утром

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Утром 19 ноября в Октябрьском районе Новосибирска из окна 26-этажного дома выпала женщина. Предположительно она упала с 15-го этажа.

Видео с моментом падения опубликовал телеграм-канал «Инцидент Новосибирск». Инцидент произошел на улице Закаменский микрорайон, 23 примерно в 09:40 утра.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела женщины. Близкий к следствию источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что следователи начали проверку.

В конце октября около элитного дома на Челюскинцев обнаружили тела мужчины и женщины. Погибшая женщина была в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина. У пары остался ребенок.

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МВДСК
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