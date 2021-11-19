Сибирячка выпала из окна 26-этажки в Октябрьском районе

Утром 19 ноября в Октябрьском районе Новосибирска из окна
Видео с моментом падения опубликовал телеграм-канал «Инцидент Новосибирск». Инцидент произошел на улице Закаменский микрорайон, 23 примерно в 09:40 утра.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела женщины. Близкий к следствию источник в правоохранительных органах сообщил НГС, что следователи начали проверку.
В конце октября около элитного дома на Челюскинцев обнаружили тела мужчины и женщины. Погибшая женщина была в домашней одежде, на вид ей ориентировочно 30 лет, мужчина был одет в футболку и штаны, ему примерно 35 лет. Как удалось выяснить позже, пара снимала квартиру в этом доме. Предположительно первой из окна выпала женщина, через несколько секунд — мужчина. У пары остался ребенок.