На Алтае нашли тело пропавшего новосибирского туриста

Спасатели обнаружили тело 27-летнего Виктора Алтухова, который еще 1 ноября ушел в одиночный поход в Республике Алтай. С 1 ноября он не выходил на связь.

— 9 ноября в ходе обследования очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили туриста без признаков жизни. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни. Поиски проводились с 5 ноября . Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей , разделившись на 3 группы , обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.