На Алтае нашли тело пропавшего новосибирского туриста

Спасатели обнаружили тело
— 9 ноября в ходе обследования очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили туриста без признаков жизни. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни. Поиски проводились с
Виктор зарегистрировался в ГУ МЧС России по Республике Алтай
— Должен был выйти на связь
Как рассказала НГС знакомая погибшего, Виктор окончил аспирантуру НГТУ, увлекался баскетболом и походами, не первый раз ходил в горы.
В пресс-службе МЧС напомнили, что ходить в поход в одиночку даже опытным туристам опасно. В случае, если вы собрались в поход, нужно обязательно:
— Гражданам, планирующим совершить поход в горной местности на территории Республики Алтай, рекомендуем обязательно рассчитывать свои силы, изучить географические и климатические особенности местности, учитывать погодные условия, тщательно подбирать соответствующую экипировку и снаряжение, иметь при себе спутниковый телефон для связи со спасателями и лавинный датчик.
В середине июля житель Новосибирска погиб при восхождении на ледник в Горном Алтае. Он был руководителем группы туристов.