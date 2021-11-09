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На Алтае нашли тело пропавшего новосибирского туриста

Молодой человек сорвался с высоты на камни

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Виктора Алтухова искали с <nobr class="_">5 ноября</nobr>

Виктора Алтухова искали с 5 ноября

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Спасатели обнаружили тело 27-летнего Виктора Алтухова, который еще 1 ноября ушел в одиночный поход в Республике Алтай. С 1 ноября он не выходил на связь.

— 9 ноября в ходе обследования очередного участка поисков в районе Аккемской тропы спасатели обнаружили туриста без признаков жизни. Он сорвался с высоты около 150 метров на камни. Поиски проводились с 5 ноября. Ежедневно спасатели проводили аэровизуальное обследование местности по маршруту туриста, 10 спасателей, разделившись на 3 группы, обследовали квадрат за квадратом в пешем порядке, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Виктор зарегистрировался в ГУ МЧС России по Республике Алтай 29 октября. 1 ноября вышел в одиночный поход по маршруту из поселка Кучерла к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После посещения Аккемского озера планировал вернуться через перевал Кара-Тюрек по Кучерлинской тропе с заходом на Кучерлинское озеро либо по верхам через «Каменную избу» до Кучерлы.

— Должен был выйти на связь 3 ноября, однако сеанс связи не состоялся. Поход должен был завершить 5 ноября, однако к завершающей точке маршрута не вышел, местонахождение туриста неизвестно. 5 ноября организованы поиски силами МВД Республики Алтай, спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда, — рассказали спасатели.

Как рассказала НГС знакомая погибшего, Виктор окончил аспирантуру НГТУ, увлекался баскетболом и походами, не первый раз ходил в горы.

В пресс-службе МЧС напомнили, что ходить в поход в одиночку даже опытным туристам опасно. В случае, если вы собрались в поход, нужно обязательно:

— Гражданам, планирующим совершить поход в горной местности на территории Республики Алтай, рекомендуем обязательно рассчитывать свои силы, изучить географические и климатические особенности местности, учитывать погодные условия, тщательно подбирать соответствующую экипировку и снаряжение, иметь при себе спутниковый телефон для связи со спасателями и лавинный датчик.

В середине июля житель Новосибирска погиб при восхождении на ледник в Горном Алтае. Он был руководителем группы туристов.

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МЧС
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