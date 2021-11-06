На Алтае пропал новосибирский турист — он ушел в одиночный поход пять дней назад

Спасатели Республики Алтай объявили о поиске туриста из поселка Краснообске Новосибирской области, который еще 1 ноября ушел в одиночный поход от пункта Кучерла. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— 5 ноября он должен был завершить маршрут, однако на связь не выходит, местонахождение неизвестно. Промежуточный сеанс связи должен был состояться 3 ноября, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.