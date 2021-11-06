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На Алтае пропал новосибирский турист — он ушел в одиночный поход пять дней назад

Сейчас его ищут спасатели

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Мужчина перестал выходить на связь

Мужчина перестал выходить на связь

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Житель Новосибирской области пропал в горах Алтая

Спасатели Республики Алтай объявили о поиске туриста из поселка Краснообске Новосибирской области, который еще 1 ноября ушел в одиночный поход от пункта Кучерла. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

— 5 ноября он должен был завершить маршрут, однако на связь не выходит, местонахождение неизвестно. Промежуточный сеанс связи должен был состояться 3 ноября, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Известно, что его маршрут из Курчелы пролегал к Аккемскому озеру по Аккемской тропе. После этого мужчина планировал вернуться обратно через перевал Кара-Тюрек с заходом на Кучерлинское озеро или же через стоянку «Каменная изба». Также сообщается, что 2 и 3 ноября в данном районе была плохая погода: порывы ветра до 35 м/с, понижение температуры до -20 градусов и снегопады.

На месте работают следователи ОМВД по Усть-Коксинскому району и спасатели. К поиску туриста привлекли авиацию МЧС Красноярского авиационно-спасательного центра.

В середине июля житель Новосибирска погиб при восхождении на ледник в Горном Алтае. Он был руководителем группы туристов.

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МЧСРеспублика Алтайпропал турист
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