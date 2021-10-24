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В Новосибирске из горящей квартиры спасли троих маленьких детей — они были дома одни

Взрослых дома не оказалось

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Спасатели вытащили детей из квартиры через балкон. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения

Спасатели вытащили детей из квартиры через балкон. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения

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Сегодня вечером в 9-этажном доме на Троллейной улице, 17 в Ленинском районе Новосибирска загорелась квартира. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС России спасли с балкона горящей квартиры троих детей.

— Около 18:25 первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Было установлено, что с балкона на пятом этаже шел густой черный дым. Спасатели проникли в горящую квартиру через подъезд и балкон по автолестнице. Сотрудники МЧС обнаружили троих детей, которых спустили по автолестнице с балкона. Детям около 5, 7 и 8 лет. Их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Во время тушения пожара взрослых дома не оказалось. Причину возгорания установят дознаватели, — уточнил представитель регионального МЧС Артем Щербаков.

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Возгорание потушили за 20 минут. Площадь возгорания составила 18 кв. метров. Из соседних квартир эвакуировали 19 человек, в том числе четырех детей.

Вчера, 23 октября, в Новосибирской области загорелся частный дом, в котором находились дети. Один ребенок погиб. Следователи возбудили уголовное дело.

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Ленинский районпожарулица Троллейная
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