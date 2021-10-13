«Ксения Собчак никому ничего не должна»: юрист — о ДТП в Сочи, где погибла 35-летняя сибирячка

Ну, во-первых, достоверно мы не знаем, как вела себя Ксения на пассажирском месте. Может быть, молчала и смотрела в телефон.



Во-вторых, ответственность за ДТП в любом случае лежит на водителе, нарушившем правила дорожного движения. Поведение пассажира не играет никакой роли (исключение — совсем дикие случаи, типа «пассажир начал выхватывать руль»). Пассажир может как угодно подгонять водителя, материть его, тыкать в спину ногами, орать, плеваться, в общем, делать что угодно. Если у водителя не хватило духу встать на аварийке и сказать пассажиру: «Выметайся из машины, я дальше так не поеду» — виноват только водитель.

