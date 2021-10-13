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Юлия Федотова

юрист
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Юлия Федотова

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«Ксения Собчак никому ничего не должна»: юрист — о ДТП в Сочи, где погибла 35-летняя сибирячка

Кандидат юридических наук объясняет, почему все претензии к журналистке не имеют под собой оснований

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В соцсетях развернулась кампания против Ксении Собчак, которая быстро покинула место смертельного ДТП в Сочи

В соцсетях развернулась кампания против Ксении Собчак, которая быстро покинула место смертельного ДТП в Сочи

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Одна из главных тем последних дней — смертельное ДТП в Сочи, которое устроил водитель мерседеса, перевозившего Ксению Собчак. Формально она является такой же пострадавшей, однако многих возмутил тот факт, что она не стала дожидаться скорой помощи, а пересела в другой автомобиль и уехала в аэропорт. В своей колонке юрист Юлия Федотова объясняет, почему Собчак ни в чем не виновата.

Претензии возмущенной общественности сводились к двум пунктам: якобы «подгоняла» водителя — следовательно, виновата; и уехала с места ДТП — следовательно, тоже виновата.

Ну, во-первых, достоверно мы не знаем, как вела себя Ксения на пассажирском месте. Может быть, молчала и смотрела в телефон.

Во-вторых, ответственность за ДТП в любом случае лежит на водителе, нарушившем правила дорожного движения. Поведение пассажира не играет никакой роли (исключение — совсем дикие случаи, типа «пассажир начал выхватывать руль»). Пассажир может как угодно подгонять водителя, материть его, тыкать в спину ногами, орать, плеваться, в общем, делать что угодно. Если у водителя не хватило духу встать на аварийке и сказать пассажиру: «Выметайся из машины, я дальше так не поеду» — виноват только водитель.

Преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть), относятся к преступлениям с неосторожной формой вины. Водитель неумышленно направляет свою машину на встречку, чтобы убить кого-то (тогда это была бы ст. 105 УК РФ), он умышленно нарушает ПДД, но отношение к последствиям — неосторожность. В преступлениях с неосторожной формой вины невозможно соучастие — то есть Собчак при любых раскладах юридически не может быть ни подстрекателем, ни организатором, ни пособником.

Видела пару комментариев от «юристов» о том, что данное преступление относится к преступлениям с «двойной формой вины», следовательно, в целом является умышленным. Это не так, поскольку, в соответствии со ст. 27 УК РФ, подразумевается, что лицо совершает умышленно преступление, которое влечет последствия, не охватываемые его умыслом (самый распространенный пример — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть: был умысел на преступление — причинение тяжкого вреда, умысла на другое преступление — причинение смерти по неосторожности — не было).

В данном случае нарушение ПДД не является само по себе преступлением, оно образует состав административного правонарушения — если не повлекло смерти или иных тяжких последствий. Следовательно, деяние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, не относится к преступлениям, совершаемым с двойной формой вины, является преступлением, совершенным по неосторожности, и не предполагает возможности соучастия.

В-третьих, относительно «скрылась с места ДТП». Место ДТП не имеет права покидать водитель. Пассажиры, очевидцы, пострадавшие не обязаны находиться там. Обязанность оказывать помощь или дождаться полиции, чтобы давать показания, на них не лежит. Ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») в данном случае к Собчак также неприменима, поскольку в данной статье субъектом является только лицо, которое было обязано заботиться о пострадавшем (родители несовершеннолетних детей, например) либо само поставило его в опасное для жизни или здоровья состояние (водитель, по чьей вине произошло ДТП) — и то только в случаях, если у них была возможность оказывать помощь.

С точки зрения этической, как мне кажется, омерзительно лишь желание тех, кто называет себя представителями погибших, нажиться на этой истории и стрясти с Собчак денег. Она лично ничего и никому не должна. Должен водитель, по вине которого произошло ДТП, и пока мы не знаем, кто это.

Что еще известно о трагедии?


Подруги погибшей сибирячки пришли на шоу к Андрею Малахову и рассказали, как узнали о смертельной аварии.

Все подробности про ДТП читайте тут.

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ДТПКсения СобчакСочисмертельное ДТПюристДТП в Сочи
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