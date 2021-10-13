«Ксения Собчак никому ничего не должна»: юрист — о ДТП в Сочи, где погибла 35-летняя сибирячка

Одна из главных тем последних дней — смертельное ДТП в Сочи, которое устроил водитель мерседеса, перевозившего Ксению Собчак. Формально она является такой же пострадавшей, однако многих возмутил тот факт, что она не стала дожидаться скорой помощи, а пересела в другой автомобиль и уехала в аэропорт. В своей колонке юрист Юлия Федотова объясняет, почему Собчак ни в чем не виновата.
Претензии возмущенной общественности сводились к двум пунктам: якобы «подгоняла» водителя — следовательно, виновата; и уехала с места ДТП — следовательно, тоже виновата.
Ну, во-первых, достоверно мы не знаем, как вела себя Ксения на пассажирском месте. Может быть, молчала и смотрела в телефон.
Во-вторых, ответственность за ДТП в любом случае лежит на водителе, нарушившем правила дорожного движения. Поведение пассажира не играет никакой роли (исключение — совсем дикие случаи, типа «пассажир начал выхватывать руль»). Пассажир может как угодно подгонять водителя, материть его, тыкать в спину ногами, орать, плеваться, в общем, делать что угодно. Если у водителя не хватило духу встать на аварийке и сказать пассажиру: «Выметайся из машины, я дальше так не поеду» — виноват только водитель.
Преступления, предусмотренные
Видела пару комментариев от «юристов» о том, что данное преступление относится к преступлениям с «двойной формой вины», следовательно, в целом является умышленным. Это не так, поскольку, в соответствии со
В данном случае нарушение ПДД не является само по себе преступлением, оно образует состав административного правонарушения — если не повлекло смерти или иных тяжких последствий. Следовательно, деяние, предусмотренное
В-третьих, относительно «скрылась с места ДТП». Место ДТП не имеет права покидать водитель. Пассажиры, очевидцы, пострадавшие не обязаны находиться там. Обязанность оказывать помощь или дождаться полиции, чтобы давать показания, на них не лежит.
С точки зрения этической, как мне кажется, омерзительно лишь желание тех, кто называет себя представителями погибших, нажиться на этой истории и стрясти с Собчак денег. Она лично ничего и никому не должна. Должен водитель, по вине которого произошло ДТП, и пока мы не знаем, кто это.
Что еще известно о трагедии?
Подруги погибшей сибирячки пришли на шоу к Андрею Малахову и рассказали, как узнали о смертельной аварии.
Все подробности про ДТП читайте тут.
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