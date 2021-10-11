В аварии с Ксенией Собчак в Краснодарском крае погибла уроженка Новосибирска

9 октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис в Краснодарском крае погибла уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова. В этой же аварии пострадала телеведущая Ксения Собчак. Женщины ехали в разных машинах.

В 21:00 в Сочи водитель «Мерседеса» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». После этого последний по касательной врезался в микроавтобус.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Фольксваген», 1986 года рождения, от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение, — говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.