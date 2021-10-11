В аварии с Ксенией Собчак в Краснодарском крае погибла уроженка Новосибирска

9 октября на трассе Адлер — Альпика-Сервис в Краснодарском крае погибла уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова. В этой же аварии пострадала телеведущая Ксения Собчак. Женщины ехали в разных машинах.
В 21:00 в Сочи водитель «Мерседеса» при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». После этого последний по касательной врезался в микроавтобус.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Фольксваген», 1986 года рождения, от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель 1993 года рождения и вторая пассажирка 1991 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение, — говорится в сообщении ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В «Мерседесе» ехала телеведущая Ксения Собчак. Она написала об этом в своем Instagram. Женщина получила сотрясение мозга и травмы.
— Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «Зуме», и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда, — написала ведущая.
Вечером 10 октября телеграм-канал Kub Mash опубликовал обращение женщины Евгении, которая представилась знакомой погибшей.
— В ДТП погибла моя подруга Екатерина Тарасова. Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей, Маше, которой шесть лет. Я столкнулась с равнодушием, безразличием. Я призываю общественность как-то повлиять на это, — говорит знакомая погибшей.
Позже Ксения Собчак написала в своем телеграм-канале, что у нее нет сообщений о Екатерине Тарасовой.
— У меня нет входящих сообщений об этом. Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться, — пишет Ксения Собчак.
На странице Екатерины Тарасовой в Instagram говорится о том, что она родом из Новосибирска. Женщина работала тренером по растяжке.
Редакция сайта НГС приносит соболезнования родным и близким погибшей.
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