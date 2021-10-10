В Сочи автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП. Два человека погибли. Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной. Там лоб в лоб столкнулись Volkswagen и ВИП-такси Mercedes-Maybach, которое отскочило в автобус. На Mercedes Ксения Собчак ехала с командой в аэропорт.

— У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину, — рассказала Ксения Собчак. — Мне предлагали госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как [у меня] ушибы внутренних органов и сотрясение.