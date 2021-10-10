В Сочи автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП. Два человека погибли. Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что у нее сотрясение мозга и многочисленные травмы.
Авария произошла на трассе между Адлером и Красной Поляной. Там лоб в лоб столкнулись Volkswagen и ВИП-такси Mercedes-Maybach, которое отскочило в автобус. На Mercedes Ксения Собчак ехала с командой в аэропорт.
— У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину, — рассказала Ксения Собчак. — Мне предлагали госпитализацию в Сочи. Когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как [у меня] ушибы внутренних органов и сотрясение.
Водитель Mercedes Олег Цой пояснил, что вез трех пассажиров — двух девушек и одного мужчину — в аэропорт, сообщает Baza. По его словам, во время движения по Краснополянскому шоссе он решил ускориться и выехал на встречную полосу, врезался в Volkswagen и отскочил в автобус МАЗ.
В аварии погибли две женщины. Одна скончалась до приезда скорой, вторая умерла в больнице. Еще один человек пострадал.
— Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял, — написала Собчак. — Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.
Перед аварией Ксения Собчак вместе с Игорем Верником вела корпоратив, посвященный старту продаж дома-курорта «Сан-Сити».