«Ужасная катастрофа без шансов»: подруги погибшей в ДТП с Собчак сибирячки пришли на шоу к Малахову

К Малахову пришли подруги погибшей в ДТП с Собчак уроженки Новосибирска
На телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, темой которого стало ДТП в Краснодарском крае с телеведущей Ксенией Собчак. В аварии погибла уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова.
Подруги погибшей, Евгения Каменская и Ксения Темешева, пришли на шоу, чтобы рассказать подробности трагедии.
— В первой половине дня мне позвонил мужчина какой-то и спросил: «Вы знаете Екатерину Тарасову?» Я ответила: «Да, это моя подруга». Он говорит: «Я просто звоню… Вы одна из последних звонков». Говорит: «Я хочу сообщить вам, что она сегодня ночью попала в ДТП и погибла, что ее больше нет», — рассказала Евгения.
Она также добавила, что Екатерина приехала в Сочи с авторским курсом — девушка занималась растяжкой и медитацией. Евгения узнала о том, что в ДТП участвовал автомобиль Ксении Собчак сразу после звонка неизвестного мужчины.
— Тут же моментально мне пошли звонки на телефон. Женя, посмотри, открой интернет. Я увидела эти видео ужасные, где понятно, что там ужасная катастрофа без шансов, — добавила она.
Похороны Екатерины Тарасовой должны состояться в Новосибирске, хотя ее мать проживает в Омске.
— Там старенькая бабушка, которая очень любила Катю. Вряд ли она до Омска доедет. И все родственники в Новосибирске. Катя родилась в Новосибирске, а мама жила в Омске. Все родственники, друзья — все в Новосибирске. И Катя очень любила этот город душевно, — объяснила Ксения Темешева.
О том, что в ДТП погибла сибирячка, стало известно в понедельник, 11 октября. Подруга рассказала, что она обращалась за помощью к телеведущей, но ответа не получила.