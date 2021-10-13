«Ужасная катастрофа без шансов»: подруги погибшей в ДТП с Собчак сибирячки пришли на шоу к Малахову

На телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, темой которого стало ДТП в Краснодарском крае с телеведущей Ксенией Собчак. В аварии погибла уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова.

Подруги погибшей, Евгения Каменская и Ксения Темешева, пришли на шоу, чтобы рассказать подробности трагедии.

— В первой половине дня мне позвонил мужчина какой-то и спросил: «Вы знаете Екатерину Тарасову?» Я ответила: «Да, это моя подруга». Он говорит: «Я просто звоню… Вы одна из последних звонков». Говорит: «Я хочу сообщить вам, что она сегодня ночью попала в ДТП и погибла, что ее больше нет», — рассказала Евгения.