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«Мы всегда вас будем помнить»: в сгоревшем частном доме погибла подопечная известного блогера

Игорь Мёдов помогал ей больше года

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Месяц назад Игорь Мёдов выкладывал ролик с финальным преображением дома, в котором жила пенсионерка

Месяц назад Игорь Мёдов выкладывал ролик с финальным преображением дома, в котором жила пенсионерка

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В Новосибирске в утреннем пожаре погибла подопечная блогера Игоря Мёдова

Известный ютуб-блогер Игорь Мёдов, который ведет канал о помощи пенсионерам, нуждающимся людям, детям и животным, сообщил, что в утреннем пожаре в Железнодорожном районе Новосибирска погибла его подопечная, инвалид Лариса Юрьевна:

— Очень страшная трагедия произошла сегодня утром. Не верится, что это произошло. Пусть вам, Лариса Юрьевна, земля будет пухом, мы всегда вас будем помнить… — написала Игорь Мёдов в своем блоге.

В описаниях к видеороликам сообщается, что сгоревший дом находился в полуаварийном состоянии. Волонтеры помогали пенсионерке на постоянной основе более полутора лет, в том числе возили продукты и занимались ремонтом жилья. В посте также сказано, что у погибшей нет родственников в Новосибирске, поэтому автор блога собирает деньги на похороны Ларисы Юрьевны.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Ларисы Юрьевны.

В начале сентября в Новосибирске вспыхнул склад стройматериалов — в пожаре погиб человек.

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