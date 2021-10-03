В Новосибирске в утреннем пожаре погибла подопечная блогера Игоря Мёдова
Известный ютуб-блогер Игорь Мёдов, который ведет канал о помощи пенсионерам, нуждающимся людям, детям и животным, сообщил, что в утреннем пожаре в Железнодорожном районе Новосибирска погибла его подопечная, инвалид Лариса Юрьевна:
— Очень страшная трагедия произошла сегодня утром. Не верится, что это произошло. Пусть вам, Лариса Юрьевна, земля будет пухом, мы всегда вас будем помнить… — написала Игорь Мёдов в своем блоге.
В описаниях к видеороликам сообщается, что сгоревший дом находился в полуаварийном состоянии. Волонтеры помогали пенсионерке на постоянной основе более полутора лет, в том числе возили продукты и занимались ремонтом жилья. В посте также сказано, что у погибшей нет родственников в Новосибирске, поэтому автор блога собирает деньги на похороны Ларисы Юрьевны.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Ларисы Юрьевны.
В начале сентября в Новосибирске вспыхнул склад стройматериалов — в пожаре погиб человек.