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В Железнодорожном районе загорелся частный дом — в пожаре погибла женщина

Сейчас в причинах пожара разбираются следователи

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Пожар произошел в Железнодорожном районе

Пожар произошел в Железнодорожном районе

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В Новосибирске в пожаре погибла женщина

Сегодня утром, 3 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска в частном доме на улице Ногина спуск произошел пожар. После тушения возгорания спасатели нашли в доме тело женщины.

— В 09:36 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений по всей площади горели дом и надворные постройки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили в службе 112, возгорание произошло в доме № 20.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые дома.

— При проведении работ по разбору конструкций в сгоревшем доме была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Тушение пожара осложнялось поздним обнаружением возгорания и плотной застройкой частного сектора

Тушение пожара осложнялось поздним обнаружением возгорания и плотной застройкой частного сектора

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Сейчас в причинах пожара разбираются следственные органы.

В начале сентября в в Новосибирске, в Ленинском районе на улице Толмачевская, дом 2А, загорелось здание. Сотрудники МЧС сообщили об одном погибшем.

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