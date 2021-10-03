В Железнодорожном районе загорелся частный дом — в пожаре погибла женщина

В Новосибирске в пожаре погибла женщина
Сегодня утром, 3 октября, в Железнодорожном районе Новосибирска в частном доме на улице Ногина спуск произошел пожар. После тушения возгорания спасатели нашли в доме тело женщины.
— В 09:36 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений по всей площади горели дом и надворные постройки, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Как сообщили в службе 112, возгорание произошло в доме № 20.
Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые дома.
— При проведении работ по разбору конструкций в сгоревшем доме была обнаружена погибшая женщина. В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства возникновения пожара и причины гибели человека, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Сейчас в причинах пожара разбираются следственные органы.
В начале сентября в в Новосибирске, в Ленинском районе на улице Толмачевская, дом 2А, загорелось здание. Сотрудники МЧС сообщили об одном погибшем.