Обвиняемый в краже 3,7 миллиона у сибирячки на пляже в Анапе попытался выйти на свободу

Обвиняемый в краже 3,7 миллиона рублей у сибирячки на пляже в Анапе пожал жалобу на изменение меры пресечения — ранее суд заключил его под стражу. Рассмотрение жалобы состоялось 14 сентября в Краснодарском краевом суде.

— Обвиняемый подавал жалобу на изменение меры пресечения, суд оставил ее без удовлетворения. В настоящий момент уголовное дело находится в стадии расследования, по законодательству на это отведено минимум два месяца, — рассказал НГС старший помощник прокурора младший советник юстиции Анапской межрайонной прокуратуры Артем Бакумов.