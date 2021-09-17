Обвиняемый в краже 3,7 миллиона у сибирячки на пляже в Анапе попытался выйти на свободу

Обвиняемый в краже 3,7 миллиона рублей у сибирячки на пляже в Анапе пожал жалобу на изменение меры пресечения — ранее суд заключил его под стражу. Рассмотрение жалобы состоялось 14 сентября в Краснодарском краевом суде.
— Обвиняемый подавал жалобу на изменение меры пресечения, суд оставил ее без удовлетворения. В настоящий момент уголовное дело находится в стадии расследования, по законодательству на это отведено минимум два месяца, — рассказал НГС старший помощник прокурора младший советник юстиции Анапской межрайонной прокуратуры Артем Бакумов.
Напомним, этим летом жительница Новосибирска вместе с мужем решили сменить место жительства и переехать в Крым. По пути семья остановилась искупаться на пляже под Анапой, оставив 3,7 миллиона рублей в «Шевроле-Нива». Машину припарковали в людном месте. Но это не уберегло все накопления семьи, полученные от продажи дома в Новосибирске. За 15 минут, пока Светлана, ее супруг и мама отсутствовали, их автомобиль вскрыли.
Преступник действовал не один, но задержать удалось только его. В его автомобиле полицейские обнаружили лишь 700 тысяч рублей. Остальные 3 миллиона, предположительно, поделили между собой подельники.
Светлана на время вернулась в Новосибирск — ее мужу требуется медицинское вмешательство. Массажист по профессии, сибирячка возобновила прием пациентов, чтобы заработать на обратную дорогу. В Крыму их приютили друзья, но жилищные условия оставляют желать лучшего.
— Очень хотелось бы, чтобы деньги нашли. Надоело жить в машине, иногда живем у друзей в разобранном доме: без стен, без пола, частично развален потолок, — говорит Светлана.
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