«Они забрали всю мою жизнь»: сибирячка рассказала, как у нее украли все накопления в Анапе

Жительница Новосибирска лишилась всех своих накоплений, когда решила сменить место жительства и переехать на юг России. На пляже недалеко от Анапы у нее украли 3,7 миллиона рублей. Светлана рассказала НГС, как всё произошло.

Сибирячка с мужем решили сменить место жительства. Остановились на Крыме — их привлек климат.

— Я после операции, в последние годы в Новосибирске у меня стало сильно скакать давление, моя мама перенесла тяжелейшую онкологию, ей сейчас под 80 лет. 3,7 миллиона рублей — это деньги, которые мы получили от продажи дома на Каховской улице (Первомайский район Новосибирска. — Прим. ред.), вместе с мужем мы строили его своими руками 20 лет. Это всё, что у нас было.