«Они забрали всю мою жизнь»: сибирячка рассказала, как у нее украли все накопления в Анапе

Сибирячка продала коттедж на Первомайке и потеряла все деньги в Анапе
Жительница Новосибирска лишилась всех своих накоплений, когда решила сменить место жительства и переехать на юг России. На пляже недалеко от Анапы у нее украли 3,7 миллиона рублей. Светлана рассказала НГС, как всё произошло.
Сибирячка с мужем решили сменить место жительства. Остановились на Крыме — их привлек климат.
— Я после операции, в последние годы в Новосибирске у меня стало сильно скакать давление, моя мама перенесла тяжелейшую онкологию, ей сейчас под 80 лет. 3,7 миллиона рублей — это деньги, которые мы получили от продажи дома на Каховской улице (Первомайский район Новосибирска. — Прим. ред.), вместе с мужем мы строили его своими руками 20 лет. Это всё, что у нас было.
Найти подходящий вариант в Крыму оказалось непросто.
— Продали дом в Новосибирске, поехали покупать дом в Крыму. Первая сделка сорвалась — дом оказался не таким, как нам описывали. Там не оказалось газа и водоснабжения. Цена для такого объекта была явно завышена. Во втором варианте хозяин в ходе переговоров поднял цену и перестал отвечать на звонки. Мы долго искали подходящий вариант и наконец нашли. 25 июля мы приехали в ТСЖ в Анапу. Тогда всё и случилось. Были дикая жара, нечем было дышать, мотались весь день, очень устали. С нами была мама, а также большая овчарка. Решили искупаться на пляже «Тортуга» (село Витязево, недалеко от Анапы. — Прим. ред.), будь он неладен. Машину оставили в самом людном месте: ларек стоит, машины туда-сюда. Сумку с деньгами запихала под заднее сиденье, закидала ее вещами и коробками. До этого дня мы возили с собой деньги две недели. Нас не было 10–15 минут. Невозможно описать, что я испытала, когда открыла машину и поняла, что там пусто. Шок был ужасный. Я рыдала, падала на колени. Первые мои слова после случившегося были: «Как мы будем жить дальше?». Такую сумму я не подниму никогда. Я оказалась на улице в 50 с лишним лет. Мы вызвали полицию, несколько часов ждали экспертов. Комары кусали нещадно. Нас украл одеялами какой-то осетинец, напоил кофе — спасибо ему большое.
Злоумышленники, по словам сибирячки, действовали в группе.
— Преступник был не один. Мы их заметили, они толкались там до нашего приезда. Неужели никто не видел, как они вскрывали нашу машину? Там же людное место... Это не была наводка, просто эти люди встали в очень выгодном месте, где был хороший обзор всех проезжающих машин. Им просто повезло. Видимо, они заметили, что я прячу сумку. Пока задержали одного из них, у него нашли только 700 тысяч рублей. Думаю, они поделили деньги между собой.
Светлану с мужем на время приютили друзья. Сейчас идет следствие.
— Я обязательно приду на суд — я хочу посмотреть им в глаза. Хочу спросить: как вы можете воровать у того, у кого ничего нет? Я никому ни разу не сделала гадости, ни копейки чужой не взяла. Они лишили жилья меня, мужа, моих сыновей и внуков. Я так надеялась, что у нас будет дом в Крыму, что мама поживет у меня... Эти люди забрали всю мою жизнь.