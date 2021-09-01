Жительница Новосибирской области отдыхала на пляже в селе Витязево под Анапой в Краснодарском крае. После отдыха она обнаружила, что из ее автомобиля пропало 3,7 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий из соседней республики. Оказалось, что мужчина арендовал в Армавире автомобиль «Шкода-Рапид» и приехал в Анапу, где с помощью технического приспособления блокировал сигнализацию иномарки сибирячки и похитил из салона деньги.