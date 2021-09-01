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У сибирячки украли почти 4 миллиона в Анапе, пока она загорала на пляже

Женщина возила купюры в своей машине

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Мужчина вскрыл автомобиль и похитил деньги

Мужчина вскрыл автомобиль и похитил деньги

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Жительница Новосибирской области отдыхала на пляже в селе Витязево под Анапой в Краснодарском крае. После отдыха она обнаружила, что из ее автомобиля пропало 3,7 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий из соседней республики. Оказалось, что мужчина арендовал в Армавире автомобиль «Шкода-Рапид» и приехал в Анапу, где с помощью технического приспособления блокировал сигнализацию иномарки сибирячки и похитил из салона деньги.

В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли лишь 700 тысяч из заявленных 3,7 миллиона рублей — 350 купюр номиналом 2 тысячи рублей, а также устройство для блокировки автосигнализаций.

Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит лишение свободы до десяти лет. Он заключен под стражу. Сибирячка всё еще находится в Анапе.

— В настоящий момент еще идут следственные действия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Если с приходом осени вы мечтаете о вечном лете — почитайте честные истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар. Сколько нужно денег и чем они недовольны.

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Краснодарский крайограблениекурорты Краснодарского края
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