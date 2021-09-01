Жительница Новосибирской области отдыхала на пляже в селе Витязево под Анапой в Краснодарском крае. После отдыха она обнаружила, что из ее автомобиля пропало 3,7 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался
В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли лишь 700 тысяч из заявленных 3,7 миллиона рублей — 350 купюр номиналом 2 тысячи рублей, а также устройство для блокировки автосигнализаций.
Возбуждено уголовное дело
— В настоящий момент еще идут следственные действия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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