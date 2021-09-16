16 сентября четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 72.85
eur 86.07
Тема дняКак живут на Плющихе. Честный репортаж
Все новости
Все новости

Самолет, летевший из Иркутска, экстренно сел в Новосибирске — пассажиру на борту стало плохо

Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот»

1 539
4Обсудить

Поделиться

Пассажиру на борту стало плохо

Пассажиру на борту стало плохо

Поделиться

В Новосибирске экстренно сел самолет до Москвы из-за самочувствия пассажира

Сегодня днем, 16 сентября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирск — одному из пассажиров стало плохо.

— К нам на запасной следовал СУ 1443 Иркутск — Шереметьево, больной на борту, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Ожидается, что самолет прибудет в Москву в 14:40 по местному времени.

НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании, чтобы получить информацию об этом инциденте.

В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга приземлился самолет, который следовал из Москвы в Новосибирск. Причиной стали неполадки с оборудованием.

Затем Уральская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки.

В минувшую пятницу, 10 сентября, самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Иркутске.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

S7аэропорт Толмачёвоэкстренно приземлился
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...