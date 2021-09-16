Самолет, летевший из Иркутска, экстренно сел в Новосибирске — пассажиру на борту стало плохо

В Новосибирске экстренно сел самолет до Москвы из-за самочувствия пассажира
Сегодня днем, 16 сентября, самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Новосибирск — одному из пассажиров стало плохо.
— К нам на запасной следовал СУ 1443 Иркутск — Шереметьево, больной на борту, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Ожидается, что самолет прибудет в Москву в 14:40 по местному времени.
НГС направил запрос в пресс-службу авиакомпании, чтобы получить информацию об этом инциденте.
В воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга приземлился самолет, который следовал из Москвы в Новосибирск. Причиной стали неполадки с оборудованием.
Затем Уральская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки.
В минувшую пятницу, 10 сентября, самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Иркутске.