Самолет из Москвы не долетел до Новосибирска — ему пришлось внепланово садиться в Екатеринбурге

Самолет Москва — Новосибирск произвел внеплановую посадку в Екатеринбурге
Ночью в воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга приземлился самолет, который следовал из Москвы в Новосибирск. Причиной стали неполадки с оборудованием.
— Экипаж самолета А321 доложил о временном отказе оборудования показания скорости и высоты и принятом решении следовать на незапланированный аэродром Екатеринбурга (Кольцово) для выполнения технической посадки. Срочность и бедствие не объявлял, — сообщается телеграм-канал «Aviaincident».
Посадка завершилась благополучно. Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент НГС направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В минувшую пятницу, 10 сентября, самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Иркутске.