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Самолет из Москвы не долетел до Новосибирска — ему пришлось внепланово садиться в Екатеринбурге

Посадка прошла благополучно

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На борту произошел временный отказ оборудования

На борту произошел временный отказ оборудования

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Самолет Москва — Новосибирск произвел внеплановую посадку в Екатеринбурге

Ночью в воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга приземлился самолет, который следовал из Москвы в Новосибирск. Причиной стали неполадки с оборудованием.

— Экипаж самолета А321 доложил о временном отказе оборудования показания скорости и высоты и принятом решении следовать на незапланированный аэродром Екатеринбурга (Кольцово) для выполнения технической посадки. Срочность и бедствие не объявлял, — сообщается телеграм-канал «Aviaincident».

Посадка завершилась благополучно. Рейс выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии». Корреспондент НГС направила запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В минувшую пятницу, 10 сентября, самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Иркутске.

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«Уральские авиалинии»посадкасамолет
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